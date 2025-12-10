Guía de los Belenes que puedes visitar en San Fernando en la Navidad de 2025

San Fernando vuelve a presumir de tradición belenista. Una veintena de nacimientos integra la ruta belenista de 2025, aunque no todos concursan en el tradicional Certamen de Belenes que cada año convoca la asociación El Redentor con la Concejalía de Cultura.

La muestra más ambiciosa -y también más vanguardista- puede verse con el Belén Municipal, que abrió sus puertas el pasado fin de semana en el salón de actos del Ayuntamiento de San Fernando. La experiencia de años anteriores con esta montaje se ha saldado además con un tremendo éxito de público dado su emplazamiento privilegiado, en el que el montaje de la asociación de belenistas El Redentor se suma también a otros atractivos de la programación navideña como las visitas al Consistorio para disfrutar de la decoración que luce en sus dependencias históricas durante las fiestas. Y todo apunta a que este año se van a superar las expectativas.

Pero en torno a la festividad de la Inmaculada -como manda la tradición- también abrieron otras de las propuestas que llegan de la mano de hermandades y colectivos. Hasta ocho -tres más que el año pasado- concurren al certamen en la modalidad de entidades. Baja sin embargo de 10 a 5 participantes la modalidad reservada a particulares. Y solo uno concurre en la modalidad reservada a comercios en este certamen, que cumple ya su 38ª edición.

No obstante, la afición al belenismo vive uno de sus mejores momentos y ha conseguido incluso ser muy respetada en este mundillo. La reciente declaración de esta práctica en Andalucía como Bien de Interés Cultural con la tipología de Actividad de Interés Etnológico –en cuya consecución aademás ha tenido mucho que ver la asociación de belenistas de San Fernando– da buena muestra de ello. También el Congreso Internacional de Belenismo que en 2023 tuvo en La Isla uno de sus escenarios principales y ante el que el colectivo exhibió músculo deslumbrando con sus particulares creaciones.

Fuera de concurso hay también propuestas tan llamativas como el simpático belén que instala la hermandad de la Soledad a base de figuras de Playmobil, que ya puede visitarse.

Así que la tradición de los belenes, con concurso o sin él, ha dado comienzo un año más.

En cuanto al certamen, el jurado realizó ayer las pertinentes visitas a los belenes participantes. Y el fallo se dará a conocer el próximo fin de semana junto al Belén Municipal, en el salón de actos del Ayuntamiento. Por otro lado, la entrega de los premios concedidos tendrá lugar ya tras las fiestas el día 9 de enero de 2026 a las 20.00 horas, en el Castillo de San Romualdo.

Todos los belenes, dónde verlos y sus horarios

Entidades

Hermandad de la Expiración. Calle Real, 104, Bajo-Derecha. De 18:30 a 20:30 horas

Calle Real, 104, Bajo-Derecha. De 18:30 a 20:30 horas Hermandad de la Misericordia . Calle Alfonso Berraquero (Asociación de Mujeres Pastoreñas), 7. De 19.00 a 21.00 horas

. Calle Alfonso Berraquero (Asociación de Mujeres Pastoreñas), 7. De 19.00 a 21.00 horas Hermandad del Rocío. Carretera de la Carreca, 64. Viernes, de 18.00 a 21.00 horas

Carretera de la Carreca, 64. Viernes, de 18.00 a 21.00 horas Hermandad de la Vera Cruz. Capilla del Santísimo Cristo de la Vera Cruz. De 18.00 a 20.30 horas

Capilla del Santísimo Cristo de la Vera Cruz. De 18.00 a 20.30 horas Afemen. Calle San Bruno, 16. De lunes a viernes, de 09:30 a 13:30 horas; y los jueves, de 17.00 a 19.00 horas

Calle San Bruno, 16. De lunes a viernes, de 09:30 a 13:30 horas; y los jueves, de 17.00 a 19.00 horas Parroquia del Santo Cristo. Plaza Madre Teresa de Calcuta, S/N. De 18:30 a 21 horas

Plaza Madre Teresa de Calcuta, S/N. De 18:30 a 21 horas Asociación de vecinos Barriada Bazán. Carretera de La Carraca. S/N. De 17.00 a 21.00 horas

Carretera de La Carraca. S/N. De 17.00 a 21.00 horas Parroquia del Buen Pastor. Calle Buen Pastor, 80. De 17.30 a 20.00 o teléfono 676894635

Particulares

Eduardo Coto Rodríguez. Calle José López Rodríguez, 9-1º. Lunes y viernes, de 19.00 a 21.00 horas

Calle José López Rodríguez, 9-1º. Lunes y viernes, de 19.00 a 21.00 horas Estrella García Díaz. Avenida Pery Junquera 22-1º. Cita por teléfono al 658508157

Avenida Pery Junquera 22-1º. Cita por teléfono al 658508157 Javier Oliva Mesa. Calle San Francisco de Borja, 2-1º D. Miercoles, de 18.00 a 20.00 horas

Calle San Francisco de Borja, 2-1º D. Miercoles, de 18.00 a 20.00 horas Alejandro Quijano Barrena. Calle San Dimas, 12. Viernes y sábados, de 18.00 a 21.00 horas o cita por teléfono al 616300323

Calle San Dimas, 12. Viernes y sábados, de 18.00 a 21.00 horas o cita por teléfono al 616300323 José Luis Expósito Carval. Plaza de la Ladrillera, 3 3 C. Martes y jueves, de 16.00 a 19.00 horas

Comercios

Copistería La Antigua. Calle Velázquez, 3. De lunes a viernes, de 10.00 a 13.30 horas y de 18.00 a 20.'00 horas.

Fuera de concurso