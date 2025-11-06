Proyección del largometraje 'Coraje' y coloquio con su director, José Manuel Rebollo, en San Fernando

El centro de congresos Cortes de la Real Isla de León será el escenario, el próximo jueves 13 de noviembre, de la proyección especial del largometraje gaditano Coraje, una producción dirigida por José Manuel Rebollo y producida por Paracon Producciones y Quejío Producciones, en un acto organizado con la colaboración del Ayuntamiento de San Fernando y la presencia de parte de su equipo artístico y técnico.

La jornada comenzará a las 19.00 horas con una recepción y photocall, seguida de la presentación y proyección de la película, tras la cual se celebrará un coloquio con la participación del director José Manuel Rebollo, el productor Rafa Caballero, los actores Montse Torrent y Adrián Pino y el presentador Paco Clares. El acto concluirá con la presentación del videoclip oficial de la canción original del filme, titulada De Carne y Hueso.

Cartel del filme 'Coraje'

La celebración de este encuentro en San Fernando responde a la firme apuesta del Ayuntamiento por la cultura y el cine, así como al vínculo de la película con la provincia de Cádiz y con profesionales isleños que forman parte del equipo de producción. Rodada íntegramente en la provincia, Coraje es una obra que reivindica el talento, la perseverancia y la pasión de quienes luchan por hacer cine desde Andalucía, reflejando historias cercanas con identidad y emoción.

La entrada al evento será libre hasta completar aforo, y se espera la asistencia de representantes del sector audiovisual, artistas y miembros del ámbito cultural de toda la provincia, en una cita que promete convertirse en una gran celebración del cine andaluz.