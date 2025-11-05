Homenaje al escultor Antonio Bey Olvera en San Fernando con motivo del 50 aniversario de su fallecimiento

Reproducción parcial del cartel que anuncia la conferencia, en la que se puede ver el boceto del busto de Antonio Bey Olvera para San Fernando

San Fernando acogerá la mesa redonda Antonio Bey Olvera. Memoria y legado, un acto organizado con motivo del 50 aniversario del fallecimiento del escultor isleño Antonio Bey Olvera (1917-1975), figura destacada de la imaginería andaluza de posguerra. El acto se celebrará este viernes 7 a las 18.00 horas en el centro de congresos.

El encuentro reunirá a familiares, investigadores y representantes del ámbito cultural para poner en valor la vida y obra de este artista que dejó una profunda huella en la identidad patrimonial y religiosa de la ciudad. La mesa estará moderada por Rafael Ríos Delgado y contará con la participación de Juan Antonio Bey García (hijo del escultor y también escultor), Juan Luis Castro Bey (sobrino del artista), Lorena Bey Ureba (sobrina-bisnieta y doctoranda en Historia del Arte) y Antonio Aparicio Mota (escultor).

Durante el acto se presentará además el proyecto del busto dedicado a Antonio Bey Olvera, impulsado por el Ayuntamiento de San Fernando y realizado por su hijo, Juan Antonio Bey, como homenaje a la memoria y legado artístico del maestro.

Entre los temas que se abordarán figuran el contexto cultural del San Fernando de la posguerra, la influencia de Antonio Bey en generaciones posteriores de artistas y el impacto de su obra en la memoria cultural de la ciudad. Al finalizar, se abrirá un turno de preguntas y debate con el público asistente.

La concejala de Cultura, Pepa Pacheco, ha destacado la importancia de este homenaje "como una muestra del compromiso de San Fernando con la preservación y difusión de su memoria artística".

Según Pacheco, "Antonio Bey Olvera forma parte esencial de la historia cultural de nuestra ciudad. Su talento y su legado trascienden generaciones y siguen inspirando a nuevos creadores isleños. Con esta mesa redonda y el futuro monumento en su honor, San Fernando reconoce a uno de sus grandes artistas y reafirma su apuesta por poner en valor nuestra identidad cultural".