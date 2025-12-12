Prohibidos los petardos y todo material de pirotecnia en San Fernando durante las Navidades

La alcaldesa, Patricia Cavada, ha dictado un bando en el que prohíbe "la venta y utilización de cualquier artículo pirotécnico" durante la celebración de la Navidad y Año Nuevo, "ya que conllevan la perturbación de los ciudadanos y animales, así como el deterioro urbano".

La medida, aplicada ya en años anteriores, llama al civismo de los isleños para no usar en absoluto este material pirotécnico o petardos, tan habitual durante la celebración de las fiestas.

El bando -explica- se lanza "ante la necesidad de compaginar la legítima celebración de estas fiestas con la seguridad y bienestar de las personas, animales y bienes" con el objetivo de "hacer un llamamiento a la concienciación, al civismo, la comprensión y buena conciencia de la ciudadanía isleña".

"El cumplimiento del presente Bando redundará en beneficio de nuestra ciudad y de las personas. Los artículos pirotécnicos además de ensuciar nuestra ciudad deterioran la convivencia ciudadana y afectan de manera muy negativa a colectivos especialmente sensibles como las personas mayores, la infancia y las personas con necesidades especiales que sufren con las explosiones", expone la alcaldesa.

"Del mismo modo -continúa la regidora- el presente bando recoge el compromiso de esta Alcaldía con las entidades protectoras de animales que actúan en nuestro municipio y con muchos amantes de los animales que nos hacen llegar la necesidad de tomar medidas ante el terror que los ruidos provocados por este tipo de pirotecnia, causan en perros y otras mascotas domésticas y de compañía, produciendo en ellos conductas de pánico y poco habituales, al ser su calidad auditiva mucho más sensible que la de los humanos".

El bando, que se ha publicado esta semana y que ya ha entrado en vigor, deriva las tareas de vigilancia en el uso de petardos y otro material de pirotecnia en la Policía Local "sin perjuicio de que (su uso o venta) pueda ser denunciado ante la autoridad competente por parte de cualquier ciudadano".

Las infracciones -se avisa- implicarán la imposición de multas según lo previsto en la ordenanza municipal sobre protección de bienes públicos y de las instalaciones y elementos que forman parte del patrimonio arquitectónico así como en el Real Decreto 137/1993 de 29 de enero por el que se aprueba el Reglamento de Armas.

En la mencionada ordenanza, concretamente, se recoge como infracción grave "portar mechas encendidas o disparar petardos, cohetes u otros artículos pirotécnicos", lo que será sancionado con multa de 150,26 hasta 300,50 euros.