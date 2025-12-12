Prohibidos los petardos y todo material de pirotecnia en San Fernando durante las Navidades
"Muchos amantes de los animales que nos hacen llegar la necesidad de tomar medidas ante el terror que los ruidos provocados por este tipo de pirotecnia", señala Cavada en el bando
Las multas pueden llegar a superar los 300 euros
Programación de la Navidad 2025 en San Fernando: fechas, horarios, espectáculos, mercadillo y actividades infantiles
La alcaldesa, Patricia Cavada, ha dictado un bando en el que prohíbe "la venta y utilización de cualquier artículo pirotécnico" durante la celebración de la Navidad y Año Nuevo, "ya que conllevan la perturbación de los ciudadanos y animales, así como el deterioro urbano".
La medida, aplicada ya en años anteriores, llama al civismo de los isleños para no usar en absoluto este material pirotécnico o petardos, tan habitual durante la celebración de las fiestas.
El bando -explica- se lanza "ante la necesidad de compaginar la legítima celebración de estas fiestas con la seguridad y bienestar de las personas, animales y bienes" con el objetivo de "hacer un llamamiento a la concienciación, al civismo, la comprensión y buena conciencia de la ciudadanía isleña".
"El cumplimiento del presente Bando redundará en beneficio de nuestra ciudad y de las personas. Los artículos pirotécnicos además de ensuciar nuestra ciudad deterioran la convivencia ciudadana y afectan de manera muy negativa a colectivos especialmente sensibles como las personas mayores, la infancia y las personas con necesidades especiales que sufren con las explosiones", expone la alcaldesa.
"Del mismo modo -continúa la regidora- el presente bando recoge el compromiso de esta Alcaldía con las entidades protectoras de animales que actúan en nuestro municipio y con muchos amantes de los animales que nos hacen llegar la necesidad de tomar medidas ante el terror que los ruidos provocados por este tipo de pirotecnia, causan en perros y otras mascotas domésticas y de compañía, produciendo en ellos conductas de pánico y poco habituales, al ser su calidad auditiva mucho más sensible que la de los humanos".
El bando, que se ha publicado esta semana y que ya ha entrado en vigor, deriva las tareas de vigilancia en el uso de petardos y otro material de pirotecnia en la Policía Local "sin perjuicio de que (su uso o venta) pueda ser denunciado ante la autoridad competente por parte de cualquier ciudadano".
Las infracciones -se avisa- implicarán la imposición de multas según lo previsto en la ordenanza municipal sobre protección de bienes públicos y de las instalaciones y elementos que forman parte del patrimonio arquitectónico así como en el Real Decreto 137/1993 de 29 de enero por el que se aprueba el Reglamento de Armas.
En la mencionada ordenanza, concretamente, se recoge como infracción grave "portar mechas encendidas o disparar petardos, cohetes u otros artículos pirotécnicos", lo que será sancionado con multa de 150,26 hasta 300,50 euros.
También te puede interesar