Esta tarde, procesión extraordinaria de Gracia y Esperanza en San Fernando: horario, itinerario y todos los detalles

La celebración del Año Jubilar de la Esperanza tendrá este sábado su reflejo en el mundo cofrade con la salida extraordinaria de la titular de la hermandad de la Sagrada Oración en el Huerto, María Santísima de Gracia y Esperanza, que este sábado 20 recorrerá las calles en una procesión de alabanzas que pondrá el colofón a los actos organizados por el Consejo de Hermandades y Cofradías para esta ocasión especial.

Las vísperas de esta procesión extraordinaria contaron además en la noche del viernes con una vigilia preparatoria en la parroquia de la Divina Pastora enfocada especialmente para los jóvenes.

La procesión

La hermandad del Huerto, junto al Consejo de Hermandades y Cofradías, han ideado para esta tarde tan especial un recorrido que se celentra en las calles del barrio de la Pastora.

Las puertas de la parroquia se abrirán aproximadamente a las 20.30 horas, en cuanto finalice la misa de las 20.00 horas. La primera parte del cortejo estará formada por los hermanos del Huerto, que procesionarán por orden de antigüedad. Le seguirán las representaciones de las distintas hermandades de San Fernando, también dispuestas en función del año de fundación. Cerrará esta segunda parte del cortejo la bandera del Huerto en calidad de hermandad coorganizadora del acto con el Consejo.

La presidencia, delante del paso de Gracia y Esperanza, estará formada por los hermanos mayores de las cofradías participantes, los miembros de la permanente del Consejo, el hermano mayor de la hermandad del Huerto y el arcipreste de la ciudad.

El tramo institucional del recorrido finalizará a la altura de la Casa Colorá, en la calle Méndez Núñez, donde habrá dispuesta una tribuna en la que se colocarán todos los estandartes corporativos de las distintas hermandades para despedir a la Virgen de Gracia y Esperanza, que continuará su recorrido ya solo acompañada por los hermanos en el cortejo. Las recogida está prevista a la 1.00 horas de la madrugada.

Horarios

Salida de la iglesia de la Pastora: 20.30 horas

20.30 horas Calle Daniel González (casa hermandad Pastora): 20.50 horas.

20.50 horas. Subida de la calle Santa Cruz: 21.10 horas.

21.10 horas. Calle Marqués de la Victoria: 21.30 horas.

21.30 horas. Casa Colorá: 22.00 horas.

22.00 horas. Calles Doctor Cobos-San Miguel: 22.30 horas.

22.30 horas. Subida de la calle Jesús de la Misericordia: 23.00 horas.

23.00 horas. Bajada de la calle Ancha: 23.15 horas.

23.15 horas. Calle Colón: 23.55 horas.

23.55 horas. Calle Escultor Alfonso Berraquero (casa hermandad Ecce Homo): 00.20 horas.

00.20 horas. Plaza de la Pastora: 00.35 horas.

00.35 horas. Recogida: 01.00 horas.

Itinerario

Plaza de la Pastora, Daniel González, San Dimas, Santa Cruz, Santa Rosalía, Hernán Cortés, Marqués de la Victoria, Bonifaz, Méndez Núñez, Doctor Francisco Cobos, San Miguel, Santa Teresa de Jesús, Manuel Roldán, Jesús de la Misericordia, San Rafael, Maestro Portela, Manuel Roldán, Colón, Escaño, Escultor Alfonso Berraquero, Marconi y, de nuevo, plaza de la Pastora para recogerse en su templo.

Música

El paso de palio contará con el acompañamiento musical de la banda Fernando Guerrero, de Los Palacios y Villafranca . Se trata de la agrupación que habitualmente pone los sones a esta dolorosa cada tarde de Martes Santo y en la que la cofradía ha vuelto a confiar para esta ocasión especial.

. Se trata de la agrupación que habitualmente pone los sones a esta dolorosa cada tarde de Martes Santo y en la que la cofradía ha vuelto a confiar para esta ocasión especial. La banda ha anunciado en sus redes sociales el estreno de la marcha Salve Madre de Esperanza, composición de Francisco José Mateo Armíger y letra de Francisco J. Hernández Romero.

Cargadores

El paso de palio de María Santísima de Gracia y Esperanza estará portado por una cuadrilla de 60 cargadores con el capataz Alfonso Luque Olmedo al frente, que contará con un equipo de auxiliares integrado por Miguel Clavo Baturone, Daniel Quirós, Juan Antonio Navas Abollado y Juan Manuel Torrejón Santana.

Atuendo

La Virgen de Gracia y Esperanza, preparada por los vestidores José Muñoz Moreno y Alejandro Ballesteros , se presenta para esta salida extraordinaria con el estilo marcado desde años atrás, con el rostrillo de cuatro blondas realizado con el encaje del estilo Venecia a relieve que data del siglo XIX que forma partel del ajuar de la dolorosa. En su sién, la imagen lucirá la presea de la coronación canónica, que precisamente ha sido sometida a una limpieza y ajuste general por el orfebre Ricardo Muñoz , de Orfebrería Sanlúcar. La corona, cabe recordar, está realizada en oro y plata sobredorada en los talleres de Hijos de Juan Fernández y reformada en 2006, con ocasión de la coronación, por Juan Borrero , de Orfebrería Triana.

y , se presenta para esta salida extraordinaria con el estilo marcado desde años atrás, con el rostrillo de cuatro blondas realizado con el encaje del estilo Venecia a relieve que data del siglo XIX que forma partel del ajuar de la dolorosa. En su sién, la imagen lucirá la presea de la coronación canónica, que precisamente ha sido sometida a una limpieza y ajuste general por el orfebre , de Orfebrería Sanlúcar. La corona, cabe recordar, está realizada en oro y plata sobredorada en los talleres de Hijos de Juan Fernández y reformada en 2006, con ocasión de la coronación, por , de Orfebrería Triana. Asimismo, la imagen lucirá su manto bordado de salida, realizado en hilo de oro y sedas sobre terciopelo verde en los primeros años de la década de los 90 en los talleres de J.M. González de Hinojosa, de La Rinconada (Sevilla). Sobre el manto, la dolorosa llevará la toquilla bordada en oro y sedas sobre malla de nudos que se realizó en el taller Virgen del Carmen de San Fernando y que estrenó en 2020.

Para la salida, se ha optado por la saya de tisú blanco bordada por Dolores González en la década de los 90, que se caracteriza por su diseño simétrico y su profusa decoración vegetal con hojas y hojarascas, jarra central superior y guirnalda central bordada en sedes de tonos verdes.

Asimismo, la dolorosa volverá a lucir el fajín del que fuera el último gobernador de la Guinea, Faustino Ruiz, Hermano Mayor Honorario a título póstumo.

En el pecho de la Virgen no faltarán elementos tan característicos de esta imagen como los azahares de oro, la cruz pectural del Beato Marcelo Spínola y la Medalla de la Ciiudad. Entre otras joyas como el escapulario de la Virgen del Carmen, sobre sus manos portará sendos rosarios y, en la derecha, un pañuelo de encaje.

Las flores

Las jarras, violeteras y frisos del palio serán exornadas por Luis de Celis, que empleará flores como rosas, lisisntum y fresias.

De igual forma, como viene haciendo desde hace varios años, Luis de Celis ha sido el artista que ha pintado la vela votiva que figura en la candelería del paso con el lema 'Esperanza de vida' que representa la adhesión de la hermandad al proyecto Lágrimas de Vida, a favor de la donación de órganos.

Acción social

Con motivo de las actividades que la hermandad está llevando a cabo en este Año Jubilar de la Esperanza se incluyen diferentes acciones de la Vocalía de Caridad, entre ellas, la donación de lotes de productos alimenticios a las Cáritas de las parroquias de La Oliva y San Marcos Evangelista.

El aniversario de la coronación

Para los hermanos del Huerto se trata de unos días muy especiales, no solo por la salida extraordinaria que trae consigo el Año Jubilar de la Esperanza sino porque se cumplen 19 años de la coronación canónica de Gracia y Esperanza. El pasado martes se recordó con una eucaristía en la Pastora y este domingo 21, a las 12.30 horas, se celebrará una función religiosa que estará oficiada por el vicario de San Francisco, el padre Gonzalo Prados.

La imagen de Gracia y Esperanza

La imagen sagrada de María Santísima de Gracia y Esperanza se corresponde con una bella dolorosa de candelero tallada en madera de cedro. Del rostro destaca especialmente su mirada perdida hacia abajo, el ceño fruncido así como los pómulos poco remarcados por los que discurren varias lágrimas (cinco desde su última restauración). Igualmente, presenta los labios entreabiertos y la barbilla redondeada. Uno de sus aspectos más destacables, a pesar de que no es visible, es la talla del cabello, con un recogido algo más arriba de la cerviz.

La dolorosa es de autor desconocido, si bien tradicionalmente ha sido fechada sobre la última década del siglo XVII o principios del siglo XVIII siendo atribuida por algunos al círculo artístico de Luisa Roldán 'La Roldana', si bien esta teoría ha quedado relegada como una mera hipótesis en los últimos años.

Los últimos estudios apuntan hacia la mano del artista genovés Jácome Vaccaro, quien desde mediados del siglo XVIII estuvo afincado en Jerez de la Frontera y tenía hijos viviendo en la Real Isla de León. Así lo consideran investigadores como J.A. Patrón y F. Espinosa de los Monteros o el experto en Historia del Arte J. M. Moreno Arena, quien plantea parecidos manifiestos con los rasgos de la Virgen de los Dolores de la hermandad de las Tres Caídas de Jerez o la titular mariana de la misma advocación de la hermandad de los Judíos de Huelva. Asimismo, también se alude al parecido con las imágenes de San Juan y la Virgen del Maryor Dolor de la hermandad de la Vera Cruz de San Fernando.

La imagen fue restaurada por primera vez en 1953 por Castillo Lastrucci y, posteriormente, a princpios de la década de los 80 poor Alfonso Berraquero.

La talla es propiedad del Obispado de Cádiz y Ceuta estando cedida a perpetuidad a la hermandad de la Oración en el Huerto. Se desconoce si fue tallada ex profeso para darle culto en los altares laterales de la primitiva capilla de la Pastora, fue trasladada allí tras la construcción del templo a finales del siglo XVIII o bien un siglo después tras las reformas del capellán Ramón Olivera. Hay constancia de que la imagen gozaba ya de gran devoción en la ciudad -y especialmente en el barrio de la Pastora- con anterioridad a la fundación de la hermandad.

Fue en 1947 cuando la hermandad adopta a la dolorosa como titular, siendo su primera advocación la de María Santísima del Rosario en su Primer Misterio Doloroso, lo que hace alusión a la Oración en el Huerto. En 1952 toma definitivamente el nombre de Gracia y Esperanza y, un año después, procesiona por primera vez.

En reconocimiento a la devoción profesada por el pueblo de San Fernando, su valía artística y su antigüedad, la imagen de María Santísima de Gracia y Esperanza fue coronada canónicamente por el obispo Antonio Ceballos el 16 de septiembre de 2006. Fue la primera dolorosa de la Diócesis en recibir esta distinción.