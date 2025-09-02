Año Jubilar: este es el horario e itinerario de la procesión extraordinaria de Gracia y Esperanza en San Fernando

La celebración del Año Jubilar de la Esperanza dejará en San Fernando dos señalados acontecimientos en el inicio de este nuevo curso cofrade: la procesión extraordinaria de Gracia y Esperanza, el próximo día 20, y la coronación canónica de la Virgen de la Esperanza, en la jornada del 25 de octubre. Habrá además otros actos en torno a ambos acontecimientos que se preparan desde el Consejo de Hermandes en coordinación con las diferentes cofradías.

Precisamente, la institución cofrade acaba de dar a conocer el horario e itinerario de la extraordinaria que presidirá la dolorosa titular de la hermandad de la Sagrada Oración en el Huerto en la tarde del sábado 20 de septiembre, una salida muy especial que la cofradía del Martes Santo prepara ya con entusiasmo.

La procesión extraordinaria, en la que participarán todas las hermandades y el Consejo, saldrá de la parroquia de la Divina Pastora a las 20.30 horas y tiene prevista su recogida a la 1.00 horas.

El itinerario discurrirá por las siguientes calles del barrio de la Pastora: plaza de la Pastora, Daniel González, San Dimas, Santa Cruz, Santa Rosalía, Hernán Cortés, Marqués de la Victoria, Bonifaz, Méndez Núñez, Doctor Francisco Cobos, San Miguel, Santa Teresa de Jesús, Manuel Roldán, Jesús de la Misericordia, San Rafael, Maestro Portela, Manuel Roldán, Colón, Escaño, Escultor Alfonso Berraquero, Marconi y, de nuevo, plaza de la Pastora para recogerse en su templo.

El paso de palio contará con el acompañamiento musical de la banda Fernando Guerrero, de Los Palacios y Villafranca. Se trata de la agrupación que habitualmente pone los sones a esta dolorosa cada tarde de Martes Santo y en la que la cofradía ha vuelto a confiar para esta ocasión especial.

Además, en la jornada del viernes 19 de septiembre habrá también en la parroquia de la Divina Pastora una vigilia de oración organizada bajo el lema del Año Jubilar, La esperanza no defrauda. En este acto, que dará comienzo a las 22.00 horas, participarán también todas las hermandades y cofradías "como preparación espiritual a la manifestación pública de Fe del día siguiente con la procesión de alabanzas presidida por María Santísima de Gracia y Esperanza Coronada".

Aunque el primero de los actos previstos para el mes de septiembre se celebrará el próximo viernes 12 a las 19.00 horas con el rezo de las vísperas en la festividad de la Santa Cruz. Será en la capilla del Santísimo Cristo de la Vera Cruz, donde las hermandades nuevamente se congregarán para celebrar esta señalada fecha centradas en la cruz "como signo de la esperanza cristiana".