La imagen del Cristo del Huerto regresa al culto en San Fernando tras la intervención de urgencia a la que ha sido sometido

La imagen del Cristo del Huerto, de San Fernando, en la Pastora, tra su resposición al culto

La imagen del Cristo del Huerto de San Fernando ha sido repuesta al culto este viernes en la parroquia de la Divina Pastora tras la intervención de urgencia a la que ha sido sometido tras detectarse la presencia de carcoma en la talla.

El titular de la hermandad del Martes Santo fue retirado de su altar de cultos a finales del pasado mes de julio tras obtener la correspondiente autorización diocesana para intervenir en la imagen e informar a los hermanos de la situación en un cabildo extraordinario.

Del tratamiento se ha encargado una empresa especializada (Anticimex) y se ha acometido en las mismas dependencias parroquiales, donde la imagen ha estado aislada durante prácticamente un mes.

Concretamente, el tratamiento ha consistido en la eliminación de la carcoma mediante anoxia, sin utilizar productos químicos, lo que evita cualquier posible alteración que pudiera sufrir la imagen o su policromía en el caso de que se emplearan estas sustancias.

Una nutrida presencia de hermanos arropó la reposición al culto de la talla en la misa que se celebró en la tarde del viernes en la parroquia.

La hermandad, por otro lado, continúa inmersa en los preparativos para la procesión de alabanzas extraordinaria que realizará con su dolorosa titular, María Santísima de Gracia y Esperanza, el próximo sábado 20 de septiembre con motivo del Año Jubilar de la Esperanza.

Por otro lado, con vistas a dicha salida, la hermandad ha dado a conocer esta misma semana el nombramiento de un nuevo capataz, Alfonso Luque Olmedo, tras prescindir de los servicios de la asociación Jóvenes Cargadores Cofrades (JCC).