Procesión de la Divina Pastora en San Fernando: horario e itinerario

Como cada 15 de agosto, coincidiendo con la festividad de la Asunción de la Virgen, la hermandad de la Divina Pastora de San Fernando volverá a recorrer las calles este martes con la imagen de la que es también Copatrona isleña.

Será a partir de las 19.30 horas cuando dé comienzo la tradicional procesión de alabanzas por las calles de su barrio, si bien por la mañana –a las 11.00 horas– se ha llevado a cabo en la parroquia pastoreña la celebración de la solemne función principal que se dedica a esta venerada imagen mariana.

El itinerario de la procesión será el siguiente: plaza de la Divina Pastora, Marconi, Escultor Alfonso Berraquero, Escaño, Colón, Churruca, Maestro Portela, Manuel Roldán, Santa Teresa de Jesús, San Miguel, Doctor Cobos, Méndez Núñez, Bonifaz, Marqués de la Victoria, Hernán Cortés, Santa Rosalía, Santa Cruz, Santo Domingo, Marconi y plaza de la Divina Pastora.

La recogida de la procesión está prevista a las 01.00 horas.

Una de las novedades de esta jornada vendrá de mano del acompañamiento musical de la hermandad en la procesión de alabanzas, que correrá a cargo de la Banda Municipal de La Puebla del Río.

La cuadrilla de hermanos costaleros de la hermandad se encargará de portar el paso de la Divina Pastora en su recorrido por las calles del barrio.

La hermandad, por otro lado, celebró este jueves el último día del triduo que ha dedicado a su titular y por la noche llevó a cabo el rosario de antorchas que culminó con la simbólica primera felicitación a la Virgen en su día, que en esta ocasión estuvo a cargo de Ana Barroso Medina.

La Copatrona isleña, para este 15 de agosto, luce su centenario manto rojo y la saya réplica de la realizada por Concha Chacón. Como guiño a la coronación canónica de la Virgen de la Esperanza, la imagen mariana lleva en su fajín la medalla que perteneciera a su tesorero durante décadas (José Blanco Sanjorge), según ha explicado la hermandad en sus redes sociales. .

La salida procesional y los cultos que la hermandad de gloria celebra en estos días de agosto vienen también acompañados de una importante acción social por parte de la bolsa de caridad Beato Diego José de Cádiz.