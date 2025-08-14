Un arco de 7 metros de altura para procesiones de gloria, actos institucionales y eventos en San Fernando

Aquellos que han frecuentado el isleño barrio de La Pastora durante los últimos días se han encontrado con un llamativo arco metálico con la leyenda “Divina Pastora” y diversos ornamentos. Es imposible que los ojos no se vayan a una estructura cuya altura alcanza los siete metros y cuyo ancho supera los cinco. Cualquiera podría pensar que se trata de un elemento vinculado únicamente a la tradicional procesión de alabanzas de la Divina Pastora, que hoy, como cada 15 de agosto, saldrá a la calle. Pero la realidad es bien distinta.

El Ayuntamiento ha invertido casi 18.000 euros en contar con este gran arco, al que luego se le dará también uso en otras procesiones de gloria, actos institucionales y eventos. Cambiando, eso sí, la leyenda y algunos motivos de esta estructura según las necesidades de cada ocasión.

“El engalanamiento de la ciudad con motivo de la celebración de actos institucionales responde a la necesidad de resaltar la importancia de dichos eventos, promoviendo un ambiente de solemnidad, identidad y participación ciudadana. Además, refuerza la identidad cultural y cívica, ya que decorar espacios públicos fortalece el sentido de pertenencia y orgullo entre los ciudadanos, resaltando los valores y tradiciones que los unen”, señalan desde el equipo de gobierno respecto a esta nueva estructura.

“El embellecimiento urbano proyecta una imagen de respeto, organización y compromiso por parte de las autoridades locales, lo cual es fundamental en eventos de carácter oficial o protocolario. Por otro lado, fomenta la participación ciudadana, ya que un entorno decorado y festivo invita a la comunidad a involucrarse en las celebraciones, generando un clima de convivencia y cohesión social”, insiste el gobierno local.

“Además, contribuye al impulso el atractivo turístico y económico. El engalanamiento tiene un impacto positivo en la percepción de visitantes y turistas”, concluye el equipo de gobierno.