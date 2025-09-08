Los objetivos de Cavada para San Fernando: nuevos presupuestos, deuda cero y los contratos de limpieza, jardines y agua adjudicados "antes de 2027"

El gobierno municipal de San Fernando afirma que los nuevos contratos de limpieza viaria, mantenimiento de jardines y gestión del agua estarán adjudicados "antes de 2027". Así lo sostiene en un comunicado susctito por la alcaldesa, Patricia Cavada, que coincide con el inicio del curso político y en el que proclama también que su objetivo es "mantener la deuda cero a lo largo de todo 2026 y cerrar el actual mandato en la misma situación de solvencia al tiempo que se sigue impulsando la inversión en proyectos de ciudad y se refuerzan los servicios públicos".

De ahí la alusión a los tres grandes contratos que -asegura el ejecutivo socialista- estarán adjudicados antes de que expire el próximo año y que "permitirán mejorar de manera significativa tanto la calidad del servicio que recibe la ciudadanía como las condiciones laborales de los trabajadores que los prestan".

Del mismo modo, el equipo de gobierno anuncia que se encuentra en pleno proceso de redacción del presupuesto municipal de 2026 "para ser aprobado, como corresponde, en el último trimestre del año".

Dichas cuentas municipales serán una pieza fundamental en el llamado Plan Salto, que la alcaldesa de San Fernando dio a conocer meses atrás, una estrategia con la que prevé alcanzar los 72 millones de euros en inversiones hasta el final del mandato.

"Este plan constituye la mayor apuesta inversora de la ciudad en décadas y abarca proyectos estratégicos que ya están en marcha o a punto de comenzar con una inversión próxima a los 40 millones de euros", explica Cavada. "Cada semana empieza una obra de gran calado o inaugurando una obra, licitando contratos o se adjudica algún contrato", poniendo Cavada de ejemplo las obras del nuevo estadio de atletismo que se han iniciado, el parque de La Magdalena, el paseo de La Almadraba o el desdoble de Pery Junquera. Igual que ocurre con proyectos ya adjudicados, como el edificio del náutico de Gallineras o la nueva piscina de verano".

Cavada ha remarcado que esta cifra se alcanzará a través de financiación municipal directa y también con recursos externos "que estamos seguros de que conseguiremos". "Estamos trabajando activamente para captar fondos europeos y de otras administraciones que refuercen nuestra capacidad de ejecución y multipliquen el impacto del plan".

"La deuda cero libera millones de euros para la ciudad"

El trabajo previo realizado durante los meses de verano para la redacción de los nuevos presupuestos ha consistido -explica el gobierno municipal- "en un análisis detallado del estado económico y financiero de la ciudad, de su capacidad real de inversión y de la necesidad de reforzar determinadas partidas para mejorar los servicios públicos".

Este ejercicio de planificación ha permitido definir con claridad la hoja de ruta a seguir "en un contexto marcado por la solvencia de las cuentas municipales".

"San Fernando vive hoy una posición económica solvente, con una situación de deuda cero. Este logro ha sido posible gracias a la estrategia de gestión desarrollada en los últimos años, siendo el primero de los grandes municipios de la provincia de Cádiz en llegar a este hito".

La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, ha subrayado que "San Fernando fue el primero al mismo tiempo que se situaba a la cabeza en inversión por habitante". Es el resultado de "una política económica seria y de una gestión responsable que nos ha permitido transformar lo que era una limitación en una oportunidad para crecer".

La cancelación de los 48 millones de euros de deuda heredados en 2015 de gobiernos anteriores del Partido Andalucista y el Partido Popular "se ha materializado en apenas diez años". Esto -explica- ha liberado una cantidad muy significativa de recursos que en otros municipios se destinan anualmente a la amortización de préstamos y que, en el caso de San Fernando, pueden orientarse directamente a la mejora de servicios públicos, nuevas infraestructuras y programas de ciudad.

"San Fernando es uno de los municipios de más de 40.000 habitantes en la provincia de Cádiz que presenta deuda cero, según el Ministerio de Hacienda. El contraste aparece con otras grandes localidades como es Jerez de la Frontera acumula una deuda total de 966,8 millones de euros, lo que supone 4.500 euros por habitante; Algeciras alcanza los 256,2 millones de deuda, con 2.049 euros per cápita; La Línea de la Concepción registra 122,1 millones, equivalentes a 1.879 euros por vecino; Puerto Real suma 65,5 millones, con 1.557 euros de deuda per cápita; y Cádiz capital presenta 100 millones de euros de deuda, lo que representa 900 euros por habitante", expone el comunicado del Ayuntamiento.

Según el dato oficial del Ministerio de Hacienda y Función Pública, que se conoció en julio, la localidad de San Fernando cerró el ejercicio de 2024 a 31 de diciembre con una deuda viva que asciende a 238.000 euros, lo que supone el mejor dato que se ha registrado en la localidad a lo largo de su historia. Dicho informe, sin embargo, no refleja la cancelación también este verano de un préstamo bancario que se había suscrito en noviembre, de ahí que el gobierno municipal habla de deuda cero en el Ayuntamiento isleño al no existir ningún crédito en la actualidad.

Es más, la alcaldesa ha recordado que la eliminación de la deuda "no solo ha supuesto sanear las cuentas municipales, sino liberar millones de euros cada año para destinarlos a la ciudad". "Si San Fernando tuviera hoy la deuda de otros municipios como La Línea, estaríamos pagando cerca de 12 millones de euros anuales en amortización de préstamos; si tuviéramos la de Cádiz, serían unos 10 millones al año; y con la de Puerto Real, alrededor de 6 millones", señala la alcaldesa.

"Gracias a haber alcanzado la deuda cero, todo ese dinero lo destinamos en cambio a mejorar los servicios públicos y cada ejercicio podemos invertir directamente en la calidad de vida de los isleños", ha subrayado. "Mientras otros municipios tienen que dedicar millones de euros a amortizar préstamos, San Fernando está destinando esos recursos a nuevas inversiones y a reforzar sus servicios públicos", ha añadido la regidora isleña.

Para Cavada, esta situación se ha logrado "a través de un modelo de gestión que combina la contención del gasto superfluo, la captación de fondos europeos y una planificación financiera a largo plazo". "Cada euro que entra en las arcas municipales se rentabiliza al máximo. Hemos demostrado que se puede gobernar con visión, sin hipotecar el futuro y garantizando inversiones que cambian la ciudad”, ha señalado Cavada.

"San Fernando ha pasado de ser una ciudad con una deuda que hipotecaba su presente y su futuro, a convertirse en un ejemplo de gestión económica. Hemos demostrado que se puede gobernar con responsabilidad, generando inversión, atrayendo fondos europeos y mejorando los servicios públicos", sostiene.