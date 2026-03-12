El pregonero de la Semana Santa de San Fernando recibe en su casa la habitual visita de la alcaldesa y del Consejo

El pregonero de la Semana Santa de San Fernando, Manuel Ángel Cano Vélez, recibió en su domicilio la habitual visita de la alcaldesa, Patricia Cavada, y de la junta permanente del Consejo de Hermandades y Cofradías. El acto, que forma parte de los prolegómenos del Domingo de Pasión, se viene haciendo desde hace años en la localidad y sirve al mismo tiempo para felicitar y dar ánimos a la persona encargada de anunciar la llegada de la Semana Santa desde el Teatro de las Cortes así como para compartir unos momentos con él en un clima más cordial alejado de lo institucional.

Cavada impone al pregonero de la Semana Santa de San Fernando la insignia con el escudo de la ciudad / Juan Antonio Sánchez Bernal

La regidora isleña aprovechó también para hacerle entrega de la insignia de San Fernando. "Te deseo todo lo mejor para la mañana del Domingo de Pasión. Estoy segura de que tu experiencia cofrade, tu talento y tu sentir isleño se verá reflejado en los versos que nos dedicarás ese día a toda la ciudad", ha apuntado en redes sociales, donde ha compartido varias imágenes de esta visita.

Este acto se llevó a cabo apenas unos días después de que se hicera entrega también de las pastas portafolios para el Pregón de la Semana Santa.