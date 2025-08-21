El PP de San Fernando muestra su apoyo a los trabajadores afectados por el impago de una subcontrata de Defensa

El Partido Popular de San Fernando ha mostrado su apoyo firme a los seis trabajadores afectados por el impago de sus salarios por parte de la empresa Intervenciones Marinas Españolas SL, adjudicataria del contrato de apoyo a tiro y limpieza de cañones en el Centro de Ensayos de Torregorda, dependiente del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA).

Los empleados, que fueron subrogados en marzo de 2024, llevan sin cobrar desde el mes de mayo, además de acumular atrasos por horas extra y diferencias salariales correspondientes a junio. Esta situación afecta directamente a trabajadores que han continuado desempeñado sus funciones con profesionalidad y compromiso.

El Partido Popular ha llevado este asunto al Senado a través de la senadora popular Teresa Ruiz Sillero, quien ha formulado las iniciativas parlamentarias correspondientes solicitando explicaciones.

El PP reclama al Ejecutivo de Pedro Sánchez que ponga en marcha, de forma urgente, los mecanismos necesarios para garantizar el abono inmediato de las nóminas pendientes y que refuerce los controles sobre las empresas que prestan servicios vinculados a contratos públicos, para evitar la reiteración de situaciones de precariedad e indefensión como esta. El caso, además, no es nuevo: los mismos trabajadores ya sufrieron una situación similar de impago en los años 2020 y 2021 con una contrata anterior.