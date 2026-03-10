El PP de San Fernando edita una guía del Domigo de Pasión y anuncia un concurso fotográfico sobre esta jornada cofrade

La portavoz del PP de San Fernando, María José de Alba, ha presentado este martes el itinerario del Domingo de Pasión, una iniciativa impulsada por los populares que, tras la excelente acogida registrada el pasado año, vuelve a ponerse a disposición de los isleños en esta Cuaresma.

La guía recoge de forma clara y ordenada los distintos besamanos y besapiés que celebran las hermandades y cofradías de La Isla durante esta jornada previa al inicio de la Semana Santa, facilitando a fieles y visitantes un recorrido organizado por las imágenes de mayor veneración de la ciudad.

De Alba ha explicado que el objetivo de esta publicación es "acercar y poner en valor una de las tradiciones más arraigadas de la Cuaresma isleña, permitiendo que quienes lo deseen puedan seguir con mayor facilidad la celebración del Domingo de Pasión por las hermandades y cofradías".

"Queremos contribuir a que los isleños puedan vivir y compartir plenamente este día tan especial, acompañando a nuestras hermandades y disfrutando del extraordinario patrimonio devocional que tiene San Fernando", ha señalado la portavoz popular.

La primera edición de este itinerario, editada el pasado año, despertó un notable interés entre los ciudadanos, lo que ha llevado al Partido Popular a consolidar esta iniciativa que, además, constituye el primer itinerario específico dedicado al Domingo de Pasión que se publica en San Fernando.

La publicación cuenta en esta ocasión con dos imágenes de gran simbolismo en su portada y contraportada, ambas obra del fotógrafo Sergio Gutiérrez. La portada está dedicada a María Santísima de la Paz, que procesiona por primera vez en la Semana isleña, mientras que la contraportada recoge a María Santísima de la Esperanza, cotitular de la hermandad de la Expiración y coronada canónicamente en 2025, en lo que supuso un acontecimiento histórico para la ciudad.

Concurso fotográfico para futuras ediciones

Como novedad, María José de Alba ha anunciado la puesta en marcha de un concurso fotográfico dedicado al Domingo de Pasión en San Fernando.

Las imágenes participantes deberán estar vinculadas a esta jornada cofrade y las fotografías premiadas serán las que ilustren la próxima edición del itinerario. Las bases del certamen se darán a conocer durante la Cuaresma de 2027.

Mesa redonda sobre la juventud cofrade

Por último, la portavoz popular ha invitado a los isleños interesados en el mundo cofrade a asistir a la mesa redonda La juventud en San Fernando: presente y futuro de la cofradía isleña, que se celebrará este jueves a las 19:00 horas en la sede del Partido Popular (calle Real, 110).

En el encuentro participarán los jóvenes cofrades Celia Rodríguez, José Alberto Menacho y Juan Carlos Batista, y estará moderado por Pablo Blázquez. El objetivo de esta cita es reflexionar sobre el papel de los jóvenes en el presente y el futuro de las hermandades y cofradías de la ciudad.