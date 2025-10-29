El PP exige que se actualice el listado de fuentes de la Línea Verde en San Fernando: "Recoge hasta 23 pero no funcionan o han desaparecido"

La concejala y secretaria general del Partido Popular (PP) en San Fernando, Carmen Roa, ha denunciado otra vez la escasez de fuentes públicas de agua potable en la ciudad y el lamentable estado de conservación de las pocas que existen, que volverá a plantear la cuestión en el Pleno que la Corporación Municipal celebrará el viernes. "San Fernando no puede presumir de ser una ciudad moderna cuando sus vecinos no tienen acceso a algo tan básico como poder beber agua en la calle", ha señalado Roa.

Según la edil popular, la situación es "inaceptable" y demuestra "el abandono generalizado al que el gobierno de Patricia Cavada somete a lo público, también en lo más elemental". El listado municipal de la Línea Verde recoge 23 fuentes, "pero basta un paseo por la ciudad para comprobar que esa cifra no se ajusta a la realidad: muchas no existen, otras están averiadas y las que siguen en pie presentan un mantenimiento deficiente".

Roa ha puesto como ejemplo el Parque Almirante Laulhé, donde de tres fuentes registradas solo una funciona; el bulevar Reyes Católicos, donde una de las dos existentes permanece inutilizada; el Parque de las Huertas, donde la fuente interior ha desaparecido; y la plaza del Rey, que cuenta con dos fuentes operativas que ni siquiera figuran en el inventario oficial.

"El Ayuntamiento no sabe ni cuántas fuentes tiene, ni en qué estado se encuentran. No hay control, no hay mantenimiento y no hay planificación", ha lamentado Roa, que considera urgente “actualizar el inventario, reparar las que no funcionan e instalar nuevas en zonas donde no hay ninguna”.

La concejala ha recordado que en 2018 ya se aprobó una moción sobre esta misma cuestión con el voto favorable del PSOE, "pero siete años después, seguimos igual o peor: sin fuentes suficientes y sin respuesta a una necesidad cotidiana de los isleños".

Roa ha insistido en que el acceso al agua potable en la vía pública "no es un lujo, sino una cuestión de salud, dignidad y sentido común". "En una ciudad con altas temperaturas gran parte del año, es incomprensible que haya parques, avenidas y zonas deportivas sin una sola fuente de agua", ha añadido.

La edil popular ha reclamado al gobierno local "que se tome en serio algo tan básico", recordando que "no se trata de un gasto extraordinario, sino de mantener y ampliar un servicio público elemental". "Basta con tener voluntad de gestión y preocuparse por las pequeñas cosas que afectan a la vida diaria de los vecinos", ha subrayado.

Para la secretaria general del PP, esta situación "resume a la perfección el modelo de gobierno de Patricia Cavada: mucho anuncio, poca realidad". "El agua es un derecho básico, no un titular de propaganda, y los vecinos de San Fernando merecen poder acceder a ella en condiciones", ha concluido.