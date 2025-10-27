PP, tras el último revés del estadio de fútbol en Bahía Sur: "Tres licitaciones fallidas en 15 meses no son una casualidad, es incompetencia"

El Partido Popular (PP) de San Fernando ha denunciado este lunes el "caos y la incompetencia" que, a su juicio, caracterizan la gestión del gobierno socialista de Patricia Cavada, tras conocerse que el Ayuntamiento de San Fernando ha tenido que desistir por segunda vez de la licitación para construir el nuevo estadio de fútbol de Bahía Sur. La causa: graves errores en el expediente de contratación.

Para los populares, resulta "inaceptable" que un proyecto de 14 millones de euros naufrague por la falta de rigor administrativo. "Es inaudito que se cometa un error tan elemental como no incluir la versión correcta del proyecto técnico. Este episodio retrata el nivel de descontrol y dejadez con el que Patricia Cavada dirige el Ayuntamiento", ha señalado el PP isleño.

Según la información facilitada por el propio Ayuntamiento, el expediente de contratación incluía una versión desactualizada del proyecto técnico en lugar de la definitiva. La razón esgrimida es que nadie supervisó la documentación. “No estamos ante un error puntual, sino ante el reflejo de un gobierno que funciona sin dirección, sin control y sin responsabilidad aunque se trate de un proyecto de 14 millones", afirma el PP.

El PP insinúa que Cavada "torpedea deliberadamente el proyecto"

El PP no descarta que este nuevo fiasco responda a algo más que a la improvisación. "Empieza a resultar legítimo preguntarse si Patricia Cavada está torpedeando deliberadamente el proyecto del nuevo estadio. Quizás nunca ha tenido intención de construirlo, y estos retrasos constantes podrían ser premeditados. Cada licitación fallida le sirve para ganar tiempo y trasladar la culpa a otros", sostiene el PP isleño.

El coste estimado del proyecto -recuerda- ha pasado de 6 a más de 14 millones de euros en apenas dos años, un incremento del 135% que el PP califica de "descontrol presupuestario inadmisible". "Los isleños merecen saber quién asume la responsabilidad de semejante despilfarro", exige el Partido Popular.

Para el PP, tres licitaciones fallidas en quince meses no pueden atribuirse a la casualidad, sino a una "incompetencia estructural" en la gestión socialista.

"No hay duda de que estamos ante un ejemplo más de la mala gestión de los socialistas al frente de la ciudad que acarrea un retraso en el proyecto y, probablemente, un aumento de su coste. San Fernando no puede seguir pagando los errores de Patricia Cavada. Este nuevo fracaso confirma que la ciudad necesita un gobierno serio, responsable y capaz de cumplir sus compromisos. Los isleños merecen algo mejor", concluye el Partido Popular en un comunicado.