El PP insiste en pedir fuentes de agua para parques y zonas de recreo infantiles en San Fernando

La concejala del PP de San Fernando, Carmen Roa, ha defendido el uso de fuentes de agua en parques y zonas de recreo infantiles después de que en el último pleno, la moción presentada por su grupo en este sentido, fuera rechazada por los socialistas alegando el Decreto de Sequía.

La edil, no obstante, ha asegurado que dicha normativa "no impide que las fuentes de agua para consumo humano estén en funcionamiento ni que se habiliten nuevas, siempre que no sean de ciclo continuo".

De hecho, desde la formación populares se ha acusado incluso a la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, de "mentir a la ciudadanía" al aludir a las restricciones estipuladas por el Decreto de Sequía de la Junta de Andalucía.

"El Decreto concede a los Ayuntamientos unos litros por persona y día, siendo responsabilidad del propio Ayuntamiento regularlo según las necesidades de la población", precisa Roa desde el PP de San Fernando.

"Le pedimos a Cavada que no mienta y que ponga en marcha una medida necesaria, máxime para la población más vulnerable", dice la concejala refiriéndose a lo niños y a sus "necesidades básicas", especialmente "en un contexto de juego y recreo en los parques de la localidad".