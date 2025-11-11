El PP anima a presentar alegaciones ante una Zona de Bajas Emisiones "que no responde a la realidad" de San Fernando

El PP ha animado a los isleños a presentar alegaciones al proyecto de ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), cuyo plazo de exposición pública concluye el próximo 24 de noviembre.

Señala la formación que, aunque la implantación de la ZBE es una obligación legal para los municipios de más de 50.000 habitantes, "el gobierno de la socialista Patricia Cavada está ejecutando el proyecto sin la debida planificación ni consenso".

La formación recuerda su mensaje de que "la ciudad necesita avanzar hacia un modelo más saludable, pero sin improvisaciones". En este sentido, denuncia que la delimitación planteada "no responde a la realidad urbana ni a la calidad del aire existente" y puede perjudicar "los intereses del comercio del centro, además de afectar negativamente a sectores clave como la hostelería y a los propios vecinos del casco urbano".

El PP subraya que la ordenanza y la implantación de la ZBE deberían desarrollarse sobre la base de un plan de movilidad actualizado y realista. "Resulta incoherente iniciar la ZBE cuando el último Plan de Movilidad de la ciudad data de 2012 y aún no se ha aprobado una nueva ordenanza de movilidad", señala la formación en un comunicado.

Asimismo, el partido exige que antes de aprobar la ZBE se acometan varios pasos previos: actualizar la ordenanza de movilidad con medidas para el transporte público y la bicicleta, planificar adecuadamente las zonas de aparcamiento (incluidas bolsas disuasorias) y reforzar la plantilla municipal para gestionar la nueva ordenanza. "No se trata de frenar nada, sino de hacerlo bien y ello implica contar con la mayor participación posible", recalcan.

Desde el PP alertan asimismo de que el diseño actual de la ZBE sin medidas compensatorias puede lastrar la actividad económica en el centro urbano. "El comercio tradicional, primer motor económico local, y la hostelería podrían verse especialmente perjudicados por restricciones abruptas, al tiempo que los residentes del entorno perderían alternativas de movilidad", advierten.

Para los populares, el debate de la ZBE no es tanto ambiental como de gestión: solo si se incorporan todas las condiciones señaladas "la ciudad será más amable, el comercio mantendrá su actividad y los vecinos dispondrán de alternativas reales de movilidad".

El PP ya ha registrado sus propias alegaciones al proyecto de ZBE y reitera su disposición a ayudar a cualquier ciudadano que quiera tramitar las suyas en el plazo vigente. De esta manera, el PP insiste en defender que la ZBE "debe implementarse con orden y diálogo previos, protegiendo el comercio local y garantizando alternativas para la movilidad urbana".