El PP afirma que es un "ejercicio de cinismo" celebrar el Día de las Bibliotecas en San Fernando porque "no funcionan"

El PP de San Fernando ha puesto en evidencia la "incoherencia" de Patricia Cavada y su gobierno al anunciar la celebración del Día de las Bibliotecas mientras las bibliotecas municipales de la ciudad se encuentran en una situación "lamentable y prolongada en el tiempo, que priva a los isleños del acceso real a la lectura y a la cultura".

La portavoz popular, María José de Alba, ha señalado que "resulta un ejercicio de cinismo político hablar de promoción de la lectura en una ciudad donde la Biblioteca Pública Luis Berenguer lleva cuatro años sin el personal necesario para prestar libros, donde la Biblioteca Lobo y el Archivo Municipal permanecen cerrados, y donde la biblioteca de Gravina ni siquiera cuenta con ordenadores para que quien desee o no disponga de las herramientas adecuadas, pueda conectarse a internet".

De Alba ha subrayado que "el Ayuntamiento puede organizar conferencias y actividades puntuales, pero mientras las bibliotecas sigan sin funcionar con normalidad, todo lo demás solo podrá definirse como propaganda y no como interés por la cultura". En este sentido, ha lamentado "la falta estructural de personal en el área de Cultura, sin técnicos suficientes ni plantilla capaz de atender las necesidades básicas del servicio público".

La portavoz popular ha insistido en que "leer no puede ser un lujo en San Fernando". "Las bibliotecas son la puerta de entrada al conocimiento para quienes no pueden comprar libros y cerrar esa puerta durante años es condenar a muchos ciudadanos al silencio cultural", ha añadido.

De Alba ha recordado además que "ya son demasiados los episodios que demuestran la desorganización del área de Cultura, en referencia a los impagos sufridos por algunos autores contratados por el propio Ayuntamiento de San Fernando". "Esperamos que, al menos en esta ocasión, el escritor invitado al acto del Día de las Bibliotecas no tenga que reclamar lo que es suyo por derecho", ha apuntado la edil en alusión al débito contraído con el escritor Lorenzo Silva por el gobierno de Cavada.

El Partido Popular reclama al gobierno municipal que priorice la reapertura plena de las bibliotecas, la dotación de personal y recursos y la modernización de sus servicios, antes de seguir utilizando la cultura como escaparate propagandístico.

"Los isleños necesitan menos titulares y más gestión. Las bibliotecas son un servicio esencial que el Ayuntamiento está obligado a ofrecer con la calidad que merece la ciudadanía. Es irónico y una triste noticia que San Fernando siga celebrando el Día de las Bibliotecas fuera de sus bibliotecas", ha concluido De Alba.