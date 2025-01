El escritor Lorenzo Silva y su relato para intentar cobrar una factura en el Ayuntamiento de San Fernando: al final ha renunciado

San Fernando/El escritor Lorenzo Silva ha puesto de manifiesto las trabas que un autónomo encuentra para poder cobrar una factura en el Ayuntamiento de San Fernando al renunciar a la cuantía que se le adeudaba por su participación en la última edición de la Feria del Libro tras varios meses de frustrantes trámites que solo le dejaban una salida: la de recurrir al contencioso, una opción que finalmente ha descartado.

Eso sí, en su lugar, a modo de denuncia, el autor ha publicado en su blog el relato kafkiano en el que ha derivado su intención de cobrar una factura, que ha convertido en "un regalo de Reyes" -así lo titula- al pedir que dicha cuantía se emplee en la adquisición de juguetes para los niños sin recursos de la localidad: "Prefiero que de toda esta triste historia salga algo bueno, antes que dilapidar mi tiempo redactando demandas y el de la justicia, que tan sobrecargada está, dirimiendo esta nadería", admite.

Aunque en ese relato -del que ya se han hecho eco Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, y el PP de San Fernando- queda sobradamente en evidencia su descontento ante lo que considera una injusticia y su ingrata experiencia con la administración local isleña a la hora de facturar sus honorarios.

El problema, tal y como explica con detalle en su web, radica en que el Ayuntamiento de San Fernando le obliga a presentar la factura vía FACe, es decir, una factura electrónica que se valida por el registro telemático de la Administración para proceder a su pago.

"Es un sistema -explica el propio escritor- que traslada buena parte de la carga burocrática al administrado, y que le obliga además a cambiar todo su sistema de facturación: no basta con hacer una factura en formato electrónico o firmarla por ese medio —como hacemos con relativa frecuencia los autónomos—. Hay que implantar un sistema nuevo que genere la factura electrónicamente de un modo verificable según establece la ley. Un sistema que, además del coste administrativo, tiene un coste económico".

Y dicha facturación electrónica es obligatoria para las personas jurídicas desde 2013 pero no para las personas físicas (por el momento), para las que es todavía opcional, apunta Lorenzo Silva, al citar las leyes que regulan dicho procedimiento (Leyes 25/2013 y 18/2022).

No obstante, tanto la ordenanza municipal del Ayuntamiento de San Fernando como el decreto que aprobó el gasto para su participación en la Feria del Libro exigen que todos los autónomos facturen vía FACe, a pesar de que la ley no les obliga a ello.

El autor presentó un recurso administrativo alegando, precisamente, que la ordenanza no puede estar por encima de lo que dicte la ley. De hecho, relata también que no es la primera vez que se ha encontrado en esta situación. "Ya otros interventores de otros ayuntamientos me lo habían exigido antes. A todos bastó alegarles la ley arriba citada para que reconsideraran su exigencia y me permitieran facturar en papel —o en PDF con firma electrónica, como prefirieran—, porque tal es mi derecho en tanto que persona física. Un derecho que me han corroborado no pocos interventores de otros ayuntamientos e instituciones, algunos de la propia provincia de Cádiz", expone.

Sin embargo -lamenta- nunca llegaron a contestar a ese recurso. "Nunca me respondieron. Esa fea costumbre de la administración española", lamenta. Así que solo le quedaba la alternativa de presentar un contencioso administrativo para poder cobrar por su participación en la Feria del Libro de San Fernando. "Hoy, víspera de Reyes, he decidido que no voy a recurrir. Prefiero contar esta historia en público, en apoyo de mis compañeros autónomos que trabajan para el Ayuntamiento de San Fernando, y a los que se les impone por arbitrio municipal una exigencia onerosa de la que las leyes de su país los exime", escribe en su blog al pedir que dicho dinero, al menos, se destine a la compra de juguetes para los menores sin recursos de la localidad.

Reacciones de la ATA y del PP de San Fernando: "No se puede exigir como si fuese obligatorio"

Al conocer el relato de lo acontecido publicado por el escritor, la portavoz PP de San Fernando, María José de Alba, ha solicitado a la alcaldesa socialista, Patricia Cavada, que dé explicaciones sobre la denuncia formulada en redes sociales por Lorenzo Silva, y de la que también se ha hecho eco el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor.

"Nos ha sorprendido encontrar en redes sociales la publicación del escritor Lorenzo Silva, quejándose de las trabas administrativas que impone el Ayuntamiento de San Fernando a los autónomos a la hora de cobrar los servicios prestados a la administración local, un hecho que comparte el propio presidente de ATA, Lorenzo Amor", señala la edil popular.

Lorenzo Amor, vicepresidente también de la Confederación de Empresarios (CEOE), se hace eco de la denuncia pública en la que el escritor madrileño se lamenta de que el Ayuntamiento le requiriese la presentación de la factura por su participación en la Feria del Libro de 2023 vía FACe, "cuando ninguna persona física -trabajador autónomo- está obligado a ello", expone también el PP en un comunicado.

El sistema FACe, que sí es obligatorio desde 2015 para las empresas, "es un sistema que traslada buena parte de la carga burocrática al administrado y le obliga además a cambiar todo su sistema de facturación lo que conlleva, además del administrativo, un coste económico, tal y como recuerda el propio escritor en su blog", ha señalado la formación política, que resalta que "ninguna ordenanza municipal puede estar por encima de una ley en virtud del principio de jerarquía normativa".

La portavoz del PP ha calificado lo ocurrido de "sorprendente" y ha pedido a Cavada que dé explicaciones "no ya de la denuncia del escritor sino de los motivos que lleva al gobierno socialista de San Fernando a poner cada vez más pegas a los trabajadores autónomos"

"Aunque el caso que relata Lorenzo Silva y denuncia ATA no es el único, sí ha dado visibilidad a una situación que padecen los autónomos en su relación con el Ayuntamiento de San Fernando", afirma De Alba. "No se puede exigir como si fuese obligatorio algo que no lo es. Las administraciones deben facilitar al máximo las relaciones con el administrado y, más aún, con los emprendedores, generadores de empleo y economía para nuestra sociedad".

De Alba ha pedido así al gobierno de Cavada que alcance una solución con el escritor y recuerda a la socialista que las administraciones "no pueden ser un obstáculo para nadie y, en este caso concreto, para el trabajo de los autónomos".