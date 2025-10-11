San Fernando celebrará el Día de las Escritoras y el Día de las Bibliotecas con diversas propuestas

El Ayuntamiento de San Fernando ha organizado un completo programa de actividades literarias durante el mes de octubre para conmemorar dos fechas señaladas en el calendario cultural: el Día de las Escritoras, que se celebrará el lunes 27 de octubre, y el Día de las Bibliotecas, el jueves 24 de octubre. Ambas propuestas contarán con la participación de reconocidos autores y con actividades dirigidas a fomentar la lectura y la cultura entre todos los públicos.

Día de las Escritoras

El Día de las Escritoras es una iniciativa impulsada a nivel nacional que busca reivindicar la labor y el legado de las autoras a lo largo de la historia. En esta ocasión, San Fernando contará con la presencia de Susana Martín Gijón, una de las escritoras más destacadas del panorama literario actual, que acaba de publicar su nueva novela La capitana.

Aunque el día en sí es el 13 de octubre, el encuentro se celebrará el lunes 27 de octubre a las 18.30 horas en el Centro de Congresos Cortes de la Real Isla de León. La autora será entrevistada por Daniel Heredia y posteriormente tendrá lugar un diálogo abierto con los lectores y lectoras.

En esta cita participarán los clubes de lectura de la ciudad, que ya están trabajando sobre la obra de Martín Gijón y su trayectoria literaria. El acto estará abierto también al público general, con entrada gratuita hasta completar aforo.

Día de las Bibliotecas

El Día de las Bibliotecas, que se celebra cada 24 de octubre, contará con la participación del escritor gaditano Benito Olmo, que ofrecerá la conferencia La biblioteca perdida, una aproximación al robo de libros cometido por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial.

La cita tendrá lugar el jueves 24 de octubre a las 18.30 horas en el Centro de Congresos Cortes de la Real Isla de León, y guarda relación con la temática de la última novela del autor, Tinta y fuego, ya presentada en la ciudad durante la pasada Feria del Libro. La entrada será gratuita hasta completar aforo.

Cartel anunciador del Día de las Bibliotecas. / D.C.

El programa de actividades literarias de octubre incluye también una propuesta dirigida al público infantil. Dentro del ciclo ‘Érase un sábado’, se representará la obra de títeres El sastrecillo valiente, una versión del clásico de los Hermanos Grimm especialmente pensada para los más pequeños. La función se celebrará el sábado 18 de octubre a las 12.00 horas y las entradas pueden adquirirse a través de la web del Teatro de las Cortes.

La concejala de Cultura, Pepa Pacheco, ha destacado “la apuesta firme del Ayuntamiento por acercar la literatura y la lectura a toda la ciudadanía, desde los más pequeños hasta los lectores y lectoras más veteranos”.

Pacheco ha subrayado que “estas dos celebraciones, el Día de las Escritoras y el Día de las Bibliotecas, son una oportunidad para poner en valor el trabajo de quienes crean y difunden la palabra escrita, y también para reconocer el papel fundamental de nuestras bibliotecas y clubes de lectura como espacios de encuentro, aprendizaje y convivencia”.

La edil ha añadido que “San Fernando sigue consolidando una programación cultural diversa y de calidad, que no solo trae a autores de primer nivel como Susana Martín Gijón o Benito Olmo, sino que también fomenta el hábito lector entre la infancia”. Por último, Pacheco ha invitado a la ciudadanía “a participar en todas las actividades previstas durante este mes de octubre y a seguir haciendo de la cultura un elemento de orgullo y de identidad para San Fernando”.

Con estas actividades, el Ayuntamiento de San Fernando refuerza su compromiso con la promoción de la lectura, la cultura y el acceso a la literatura como herramienta de formación, disfrute y cohesión social.