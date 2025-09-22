Pocoyó, otro protagonista del 24 de Septiembre en San Fernando

Pocoyó a las puertas del Ayuntamiento de San Fernando, en un momento del show infantil organizado con motivo del 24 de Septiembre

El popular personaje infantil Pocoyó ha protagonizado durante el pasado fin de semana otra de las propuestas del Ayuntamiento de San Fernando para celebrar el 24 de Septiembre, la gran fiesta con la que La Isla conmemora Las Cortes de 1810. Se trata, claro, de una de las actividades familiares previstas para estos días en la ciudad. Un show que bajo el nombre de Music Time. Babypar y Pocoyo se celebró en la tarde del domingo en el escenario que se ha habilitado en la céntrica plaza del Rey. Los más pequeños de la casa se lo pasaron en grande.

Aunque no fue la única actividad que la celebración del 24 de Septiembre dejó en San Fernando en la tarde de este domingo. La banda de música Maestro Agripino Lozano (antigua Cruz Roja) ofreció también poco después un concierto de pasodobles que animó el centro de la ciudad. Hubo también pasacalles previo desde la alameda Moreno de Guerra y una ofrenda ante el busto del maestro que se emplaza en estos jardines.

La banda de música Maestro Agripino Lozano, durante el concierto de pasodobles que ofreció en San Fernando / J.A.S.B. (Ayuntamiento San Fernando)

Las propuestas, junto a las visitas teatralizadas a los edificios constitucionales y al concierto que Kiki Morente ofreció también en la plaza del Rey en la noche del sábado, ha servido para calentar motores para los días más señalados de la conmemoración.