El Ayuntamiento convoca un pleno extraordinario y retoma la tramitación del nuevo contrato de la limpieza

La anunciada huelga de la basura que se planteaba para la Semana Santa , y que podría haber tenido demoledoras consecuencias políticas, ha quedado definitivamente descartada después de que Cespa, la empresa propuesta para la adjudicación del servicio, se haya reunido con los representantes sindicales de los trabajadores para insistirles en su voluntad de negociar . Sobre la mesa hay, incluso, un compromiso escrito que insiste en esta cuestión y en el que se asegura que no habrá congelación salarial durante los años de vigencia del contrato.

Cs, a la espera de reunirse con los trabajadores

Ciudadanos ha evitado por ahora pronunciarse sobre el sentido de su voto en el pleno extraordinario que se ha convocado para la jornada del viernes y en el que formación naranja, dada la minoría del equipo de gobierno, está destinada de nuevo a tener un papel clave. Hay que recordar que fue su decisión de votar en contra de dicho punto en febrero –pocos días después de haber dicho que la ciudad "no podía permitirse más prórrogas del contrato de la limpieza"– lo que llevó a Cavada a retirar dicha cuestión del orden del día a la espera de que el conflicto laboral encontrara una salida. La portavoz del grupo municipal de Cs, Mayte Mas, ha reconocido su sorpresa ante las prisas con las que se ha convocado el pleno extraordinario y ha afirmado que la formación está todavía a la espera de reunirse con el comité de empresa para conocer de primera mano el acuerdo alcanzado en la asamblea del lunes. De hecho, inicialmente tenían previsto reunirse el mismo viernes sin saber que el equipo de gobierno iba a convocar el pleno extraordinario. "Ahora mismo no tenemos información de nada. Estamos exactamente igual que en febrero", ha afirmado Mas, que ha lamentado también que el gobierno municipal no haya informado a los grupos antes de convocar el pleno.