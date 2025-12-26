El Pleno aprueba definitivamente la ordenanza para implantar la ZBE en San Fernando

El último Pleno ordinario del año ha traído consigo la aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de San Fernando, que ha salido adelante este viernes con el sí del equipo de gobierno y la negativa en bloque de la oposición. Se trata de una medida que conllevará restricciones de circulación para prácticamente la mitad del parque móvil local: alrededor de unos 30.000 vehículos, que son los de menor eficiencia energética (aquellos sin distintivo ambiental o con Etiqueta B). Por otro lado, hay que recordar que la implantación de la ZBE es obligatoria para todos los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes, tal y como apunta la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética.

El concejal de Planificación y Gestión Urbana del Ayuntamiento, José Luis Cordero, ha iniciado el debate plenario defendiendo las virtudes de esta medida, con la que “el equipo de gobierno da un paso más en su compromiso con la sostenibilidad y la movilidad urbana”. Cordero ha asegurado que San Fernando lleva años “adelantándose a esta normativa con una transformación valiente y absolutamente rompedora de su modelo de movilidad y de su estructura urbana”.

Una Transformación que ya está ejecutada

El edil socialista indica que esta transformación comenzó con la construcción del tranvía, que supuso la eliminación del tráfico en el eje central de la calle Real y continuó con la retirada de vehículos de las principales plazas, incluida la plaza del Rey, y el entorno del mercado. El concejal recuerda también como, a raíz de esta actuación, también se suprimió el tráfico en calles que atravesaban el eje central, se redujeron las plazas de aparcamiento en el centro y se crearon plataformas que priorizaban al peatón. “Este modelo, aplicado de forma progresiva y coherente ha permitido que hoy la ciudad se encuentre en una posición ventajosa para cumplir con esta nueva regulación”, ha explicado Cordero.

El concejal ha incidido en que la ZBE afectará principalmente al centro urbano y las áreas incluidas en el Plan Especial de Protección y Reforma Integral del Casco Histórico (Peprich) y que la ordenanza dará prioridad a la circulación de los residentes en ella, pudiendo circular el resto de vehículos por las vías básicas perimetrales. “La ordenanza fomenta que quienes deseen acceder al centro lo hagan utilizando los aparcamientos tácticos o subterráneo, evitando así el tráfico innecesario en el núcleo histórico. En el eje central se han consolidado tres ejes transversales que, con la entrada en vigor de la normativa, en el futuro estarán reservados únicamente a vehículos de la máxima eficiencia ecológica”, subraya Cordero.

“De este modo, se seguirá avanzando en un modelo de ciudad amable. En una ciudad pensada para las personas, la economía, los eventos, las personas mayores, los niños, el ocio y el disfrute. Pero que también sea una zona sostenible, con la mejor calidad del aire posible. Precisamente, San Fernando está reconocida por la Agencia Europea del Medio Ambiente como la ciudad con el aire más limpio de España y una con las de aire más limpio de Europa. Este logro no es casual, es una combinación de factores naturales y de la planificación urbana desarrollada durante los últimos años. La configuración geográfica unida a una red de transporte público urbano, el tranvía y conexiones ferroviarias de cercanía ha permitido ofrecer alternativas de movilidad eficientes y no contaminantes. A eso se suma la red de aparcamientos tácticos que se están ejecutando en el perímetro del centro histórico”, afirma Cordero.

El concejal ha indicado que el equipo de gobierno ha planteado que esta evolución “se desarrolle con un enfoque flexible, evitando medidas bruscas que puedan generar rechazo, habiéndose admitido algunas de las alegaciones presentadas por la ciudadanía”.

“No habrá una transformación urbanística, porque ya está ejecutada. Es un paso más en nuestra estrategia que ha convertido calles antes ocupadas por los coches en espacios para las personas, la convivencia y el comercio local. La regulación de la ZBE supone un paso administrativo más en un camino que San Fernando inició hace tiempo y que seguirá recorriendo con la vista puesta en un futuro en el que la movilidad sostenible seA la norma y no la excepción”, concluye Cordero.

Rechazo en bloque de la oposición

La concejala popular, Carmen Roa, ha señalado que el proyecto plantea “un alto grado de incertidumbre y dudas” a la ciudadanía y a comerciantes y hosteleros. Roa además incide sobre la falta de participación ciudadana para implantar esta ZBE y en como el gobierno local ha desestimado la totalidad de las alegaciones de la oposición. “Los ciudadanos piden a la señora Cavada suspensión, medidas compensatorias, participación y responsabilidad, sabiendo que este gobierno va a desoír las peticiones y cerrar el año con este regalo envenenado por Navidad”, afirma la edil del PP.

Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal VOX, Carlos Zambrano, detalla que "la ordenanza no tiene razón de ser más allá de la imposición normativa”. ”La ZBE es resultado de un marco ideológico impuesto desde Bruselas por el PP y el PSOE que está perjudicando a los intereses de los ciudadanos, provocando desigualdades y una renovación forzosa del parque móvil. No le encontramos sentido a una ordenanza que sólo va a servir para sancionar y recaudar”, señala Zambrano.

Por último, el portavoz del Grupo Municipal AxSí, Fran Romero, asegura que “esta ordenanza nace al margen de la Ley, desde la improvisación y el perjuicio económico a las familias isleñas. Es una ordenanza punitiva no transformadora:restringe y sanciona, pero no cambia la movilidad”. El edil recuerda que no existe Plan de Movilidad Urbana Sostenible aprobado y adaptado a la normativa, tal y como recoge la Ley 7/2021; ni estudio socioeconómico; ni plan de transporte alternativo.