La plataforma por el centenario del 'Juan Sebastián de Elcano' en San Fernando se reunirá con la Armada la próxima semana

La plataforma La Isla y Elcano, constituida recientemente para impulsar la conmemoración del centenario de la botadura del buque-escuela de la Armada en la localidad de San Fernando, ha anunciado un "nuevo y significativo avance" en la hoja de ruta que se ha trazado. Durante la próxima semana mantendrá con el capitán de navío secretario de la Comisión de Seguimiento de dicho aniversario, que se desplazará desde Madrid a La Isla, un primer encuentro.

Este movimiento -explica- es la consecuencia de un escrito que la plataforma envió el pasado día 24 a la Oficina del Centenario del Juan Sebastián de Elcano, en el que se informaba acerca de los miembros que la constituyen, el propósito y los planes de acción a desarrollar, que se iniciaron el pasado 13 de febrero con la constitución de la plataforma, de la que a día de hoy son miembros 31 entidades de la ciudad.

Por otro lado, en el mismo escrito, la plataforma solicitaba a Armada la inclusión de San Fernando dentro del programa oficial de actos sobre el que esta institución viene trabajando, ya que a día de hoy nuestra ciudad todavía no forma parte.

Por otro lado, la plataforma La Isla y Elcano informa de que el flujo de llegada de ideas hacia la plataforma desde las entidades que la forman para la configuración del programa oficial de actos "es constante y de contenido muy diverso", lo que demuestra el alto interés de la ciudadanía de San Fernando en esta efemérides "ya que las entidades no son mas que un reflejo de la sociedad de la que nacen, y son de sobra conocidas, las muchas y variadas vinculaciones que La Isla tiene desde hace cien años con este barco".

En breve, anuncia, se llevará a cabo la presentación oficial de la plataforma a los medios de comunicación.