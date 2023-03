La pintura de la isleña Silvia Lermo: Trabajo, suerte, constancia

"Desde pequeña mi gran pasión siempre fue el dibujo. En casa de mi abuela le pedía fotos antiguas y me pasaba las horas dibujando. De ahí me viene el gusto por la figuración". La artista de San Fernando Silvia Lermo define el origen de su estilo de pintura, con la que acaba de participar en la Feria de Arte Contemporáneo Urvanity del entorno ARCO que se ha celebrado recientemente en Madrid con gran éxito.

"El primer día ya habíamos vendido casi todo", cuenta Lermo, satisfecha con la experiencia. "Ha sido increíble, agotador. Por allí ha pasado mucha gente. Estoy muy contenta", resume sobre su paso por el entorno ARCO de la mano de Urvanity. Hace meses que la galería Renace le propuso la idea, que aceptó de inmediato conocedora de su forma de trabajar con colaboraciones anteriores. "Estuve con ellos en la Feria de Arte Just Madrid e incluso he expuesto en su galería de Baeza de manera individual", explica.

La artista isleña ha expuesto su obra en la sexta edición URVN Art Fair que ha tenido sede en el Colegio de Arquitectos de Madrid junto a otros artistas como Miguel Scheroff y Fernando Tinoco. Con distintos formatos de acrílico sobre lienzo, su aportación ha mantenido su línea de pintura figurativa, como la define la propia autora, a pesar de que pueda contar con detalles de surrealismo o con un punto de lo onírico. "Me gusta trabajar el rostro, representar las manos. Me viene de mi interés desde pequeña por el dibujo. También de haber estudiado en Sevilla, donde hacen especial hincapié en la técnica, las proporciones. Es en lo que me he formado y lo que más me interesa al final", comenta.

Continúa fiel al proyecto en el que ya lleva años inmersa y en el que mezcla "lo vivido, mi pasado, de dónde soy, pero también el presente y las preocupaciones que tengo". "Sigo investigando". A través de objetos, figuras, animales, "con ideas que me van surgiendo" o fotografías "hago como un collage, junto esas imágenes, y creo una historia, una narrativa propia. Voy construyendo lo que soy". Trabaja tanto formatos pequeños como grandes, y acepta encargos de coleccionistas pero dentro de su estilo. "Suelen ser coleccionistas que ya han comprado antes alguna obra mía y quieren otra que siga mi línea", aclara.

Silvia estudió en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla, y prosiguió con su aprendizaje en la ciudad alemana de Colonia, donde estuvo un año. Después su trayectoria le llevó a Málaga casi 5 años y algunos años en Madrid, para volver finalmente a la capital hispalense. "Lo echaba de menos", admite. En Sevilla cuenta con un estudio en el centro de ciudad, en el que pasa horas trabajando. "Me lo tomo como cualquier trabajo. Llego como a las ocho y media o nueve de la mañana. Hago un parón para el almuerzo y sigo por la tarde. Hasta las siete o las ocho no vuelvo a casa. Ya depende de si tengo exposiciones más cercanas o no, que echo más horas. Pinto mucho más si tengo una exposición en uno o dos meses.

No ha sido fácil llegar hasta aquí. "Es trabajo, suerte, constancia", resume. "Al principio lo compaginaba con otros trabajos. Pero actualmente solo se dedica al arte, "voy sobreviviendo", reconoce esta artista isleña de 36 años, ahora exhausta tras la URVN Art Fair en la que ha estado centrada en la exposición. "En esta ocasión no he participado en actividades paralelas como conferencias. Pero han sido unos días muy intensos, porque han pasado muchas personas por allí a los que había que atender. Tratar con coleccionistas, si te sale un proyecto, si te encargan algo. Te salen proyectos de instituciones, contactas con coleccionistas que no te conocían. Este tipo de eventos vienen muy bien", resalta.