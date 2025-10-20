Fallece Ana Muñoz, de la Cantina del Titi (Casa Bartolo) de San Fernando

La hostelería isleña está de luto por el fallecimiento, a los 84 años de edad, de Ana Muñoz. Muñoz permaneció como cocinera durante décadas en uno de los establecimientos hosteleros más reconocibles y queridos de la ciudad: la Cantina del Titi (Casa Bartolo), un histórico negocio familiar ubicado en la Casería de Ossio que abrió sus puertas en los años 30 del pasado Siglo XX. Este local también cuenta con un considerable valor turístico. Muchos son los turistas que cuando visitan San Fernando terminan en Casa Bartolo disfrutando de un buen pescaito frito con los pies mojados en una mesa a pie de playa. Todo un lujo que los isleños pueden permitirse cualquier día del año.

Muñoz tomó el relevo familiar del negocio junto a su hermano Bartolomé en 1985 y estuvo a cargo de sus fogones hasta su retirada.

Este mismo año, la Asociación Isleña de Hostelería y Turismo (Asihtur) había reconocido la trayectoria de la fallecida en el marco del 8M, haciéndole entrega de su Distinción a la Mujer Trabajadora durante un acto que tuvo lugar en el auditorio del centro de congresos Cortes de la Real Isla de León y estuvo presidido por la alcaldesa de la ciudad, Patricia Cavada. En este emotivo acto, al que asistieron numerosos amigos y familiares, se proyectó un trabajo audiovisual que repasaba la vida de la galardonada.

De hecho, Asihtur no ha tardado en expresar su pésame en sus redes sociales ante este fallecimiento. “Nuestro más sincero pésame para la familia y amigos de Ana Muñoz Pérez. Ana fue toda una referencia durante décadas para la hostelería isleña debido a su trabajo al frente de la Cantina del Titi (Casa Bartolo), un local querido por todos. ASIHTUR reconoció su trayectoria entregándole el pasado 8M su Distinción a la Mujer Trabajadora. Descansa en paz, Ana”, detalla la asociación en sus redes.

La fallecida está siendo velada en el tanatorio de San Fernando y el martes tendrá lugar un responso en su memoria a las 9.30 horas en la capilla del mismo.