Pascua Militar en San Fernando 2026: compromiso, preparación y vocación de servicio para actuar "allí donde sean requeridos"

Fiel a la tradición castrense, la Armada ha celebrado este 6 de enero la Pascua Militar en las dependencias de la antigua Capitanía de San Fernando. El Almirante de la Flota, José Enrique Delgado Roig, ha presidido el acto en representación del Rey y, en nombre de Felipe VI, ha trasladado su felicitación a todos los miembros de las Fuerzas Armadas de la zona en el transcurso de un acto breve pero solemne que ha culminado con el desfile de la formación por la calle Real ante la atenta mirada -y algún que otro 'Viva España'- de un grupo de ciudadanos que no ha querido faltar a esta tradicional cita que coincide con la mañana de Reyes a pesar del intenso frío que preside la jornada.

No se ha olvidado el Almirante de la Flota de incluir en este reconocimiento a la Princesa de Asturias al recordar que continúa su formación militar en la Academia General del Aire tras pasar por la Escuela Naval.

Como es costumbre, en su discurso, el Almirante de la Flota ha hecho balance del trabajo desarrollado por las Fuerzas Armadas a lo largo del último año y ha aludido a los retos que encara en el año 2026, que acaba de arrancar. Así, en esta efemérides en la que se conmemora la reconquista de la isla de Menorca en 1782, se inicia también lo que podría llamarse también el año militar evaluando el escenario actual y, por supuesto, recordando "a todos aquellos que actualmente se encuentran desplegados, operando en zonas de conflicto y lejos de sus hogares".

Desfile de la fuerza en la Pascua Militar, en San Fernando / ORP Armada

"Nuestras Fuerzas Armadas han continuado desempeñando sus misiones permanentes de vigilancia, seguridad, disuasión y defensa con compromiso y eficacia. Y han apoyado así, sin escatimar ningún esfuerzo, a las administraciones públicas en la lucha contra las terribles emergencias naturales que todos recordamos", ha afirmado en su discurso el almirante Delgado Roig, en el que no ha podido sino recordar también la intervención del personal militar en la tragedia de la DANA o en los devastadores incendios forestales en intervenciones que "proporcionaron seguridad y tranquilidad a la población".

El Almirante de la Flota ha recordado también el importante papel que desempeñan las Fuerzas Armadas españolas -y con ella, cómo no, la Armada- en "un marco geopolítico complejo e impredecible" como es el que actual escenario internacional, "donde nuestros militares demuestran su valor y compromiso y contribuyen a la seguridad nacional".

"Con una media de cerca de 3.000 efectivos desplegados diariamente en cuatro continentes durante 2025, más de 20.000 militares españoles han contribuido a lo largo del año a operaciones de disuasión y defensa, proyección de estabilidad, lucha contra el terrorismo, diplomacia de defensa y ayuda humanitaria".

El Almirante de la Flota recibe la novedad en el comienzo de la celebración de la Pascua Militar en San Fernando / ORP Armada San Fernando

Así, ha aludido al conflicto de Ucrania para señalar que "España se sitúa entre los países que más contribuyen a este esfuerzo colectivo mediante el suministro de material, capacitación y capacidades militares", lo que incluye "el adiestramiento del personal ucraniano sobre la base de nuestros acuerdos bilaterales con la Unión Europea con Ucrania y el apoyo humanitario y sanitario militar y civil a afectados por la guerra".

El papel de España en la OTAN "asumiendo responsabilidades destacadas"

También se ha referido al papel de España en la OTAN "reforzando su disuasión y defensa frente a todas las amenazas" y asumiendo "responsabilidades destacadas": "En Croacia, con el Ejército de Tierra liderando la brigada multinacional; en Letonia, con un subgrupo mecanizado y unidades de artillería de campaña; en Rumanía, con un subgrupo táctico de nuestra Infantería de Marina tan ligada a la ciudad de San Fernando; en Lituania y Rumanía, con el Ejército del Aire y el Espacio participando decisivamente en la defensa aérea aliada; y en el Mediterráneo y el Atlántico, con la Armada participando en las agrupaciones navales permanentes y otras actividades marítimas aliadas, todo ello contribuyendo a la disuasión y seguridad colectiva y a nuestro creciente prestigio como miembro de la Alianza Atlántica".

En este contexto, el Almirante de la Flota ha destacado particularmente el primer despliegue en operaciones del submarino Isaac Peral, "que se integró con éxito en la operación Sea Guardian de la OTAN durante el segundo semestre de 2023".

Delgado Roig, por otro lado, se ha referido también en la Pascua Militar a los compromisos adquiridos en el marco de las Naciones Unidas, con un contingente de Fuerzas Armadas y Guardia Civil que continúa desplegado en el Líbano "y a pesar de la complicada situación de Oriente Próximo sigue desempeñando los cometidos asignados por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para la misión".

De esta forma, el Almirante de la Flota se ha referido a las "múltiples actividades bilaterales y multiratelas de seguridad cooperativa" en las que los militares españoles "contribuyen a la paz y a la estabilidad en países clave como Irak" y al compromiso de España con la operación Atalanta, destinada a contribuir a la seguridad marítima en el Océano Índico y Mar Rojo, "donde la Armada y el ejército del aire y el espacio llevan desempeñando un papel principal desde el 2008 en defensa de los intereses nacionales y de la seguridad marítima internacional".

El ALFLOT durante la Pascua Militar / ORP Armada San Fernando

Un escenario -ha recordado- "que incluye múltiples actividades que requieren de un esfuerzo continuo de preparación y adiestramiento". "Nuestras Fuerzas Armadas se empeñan a diario y para ello cuentan con el respaldo de la sociedad a la que sirven y desempeñando sus cometidos con eficacia durante el año 2026", ha concluido al aprovechar la felicitación de la Pascua Militar para poner de manifiesto la vocación de servicio "a España y los españoles" de los militares "allí donde sean requeridos".

La fuerza participante en la celebración de la Pascua Militar, que ha desfilado por la calle Real para cerrar el acto, ha estado compuesta por una compañía de honores al mando de un capitán de Infantería de Marina e integrada por una sección mixta de GRUPFLOT, COMFLOAN y 41ª Escuadrilla de Escoltas, una sección de Infantería de Marina, una sección del Ejército de Tierra perteneciente al RACTA-4, así como una escuadra de gastadores de Infantería de Marina y la Unidad de Música del Tercio del Sur.