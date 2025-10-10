Así es el Parque de Fadricas II que se quiere hacer con la Edil: una zona verde de 15.000 metros cuadrados en San Fernando

El parque previsto en los suelos de Fadricas II -una de las actuaciones incluidas en los fondos europeos de la EDIL (Estrategia de Desarrollo Integrado y Local) cuyas obras se quieren licitar a principios de 2026- estuvo a punto de llevarse a cabo hace ahora cuatro años. De ahí que el Ayuntamiento de San Fernando tenga ya redactado el proyecto, que presentó en diciembre de 2021, por entonces todavía en la desescalada de la pandemia.

La actuación se iba a financiar en su mayor parte con los fondos FEDER que gestionaba la Junta de Andalucía a través del programa de regeneración de espacios públicos urbanos. El proyecto fue seleccionado y se anunció la concesión de una subvención de 342.661 euros distribuidos en dos anualidades, a razón de 122.841 para 2021; y de 219.820 euros para 2022.

Al Consistorio le correspondía la redacción del proyecto de ejecución, pero la licitación de las obras, conforme a los criterios del programa, era cosa de la administración autonómica. Y nunca llegó a materializarse. A raíz de las preguntas que en varias ocasiones se realizaron en el Pleno se supo que se habían solicitado al Ayuntamiento algunas modificaciones y documentación relativa al proyecto y que estas se habían remitido. Pero el tiempo pasaba... y la obra nunca llegó a licitarse.

El proyecto se quedó así a la espera de mejor ocasión. Y esta llegó con la convocatoria de los fondos europeos de la EDIL. Junto a La Magdalena y otras actuaciones 'verdes' planteadas en el Cerro, los Polvorines o La Almadraba, el equipo de gobierno rescató el parque de Fadricas II, que además responde a una insistente demanda de los vecinos de la zona norte de la ciudad ante la falta de equipamientos en la zona.

De hecho, contar ya con el proyecto redactado -pendiente ahora de la actualización de costes- supone también una ventaja en la convocatoria de la subvención que llega de Europa al acortar los tiempos y evitar tener que partir de cero.

Circuito de running, zona canina, un mirdador... y hasta un rocódromo

El Parque de Fadricas II ocupará 14.726,81 metros cuadrados de superficie que, a imagen y semejanza de la exitosa fórmula del Parque del Oeste, se extenderá entre el puente de La Casería y Fadricas II hacia Bahía Sur. Y contará con un circuito para corredores, una zona canina, aparatos de gimnasia para mayores, un mirador, mesas para su utilización como merendero, un carril bici que recorrerá su interior y hasta un rocódromo que aprovechará el desnivel del suelo que existe en este punto.

El proyecto, presentado hace ahora cuatro años, busca maximizar las zonas de esparcimiento y para la práctica de actividades deportivas para los ciudadanos, de ahí que se apueste por espacios como el solárium, los circuitos de running y por la inclusión de aparatos biosaludables.

Además, el nuevo parque de Fadricas contará con una zona de juegos infantiles, un mirador que se construirá aprovechando los desniveles naturales del terreno, espacios de mesas o merenderos, zonas caninas para esparcimiento de las mascotas, un rocódromo y un carril bici por el interior del propio parque que tendrá continuidad con el existente en la zona.

Este nuevo espacio público contará además con abundante vegetación arbolada de especies autóctonas, "que además minimizará el impacto acústico en esa parte de la ciudad" y con el trazado de un sendero peatonal desde el que se accederá a todos estos espacios.

Otra zona verde en la curva de La Casería

En las proximidades de este parque de Fadricas II, en los terrenos próximos a la curva de La Casería, el Ayuntamiento proyecta además una zona verde que ocupará 3.430 metros cuadrados y que se sitúa en el callejón del Pino, concretamente en la esquina del puente de la Casería con calle Torero Rafael Ortega. Estas obras están también pendientes de adjudicación y la inversión alcanza 328.065 euros

El nuevo parque de Fadricas II, por otro lado, contempla también el futuro trazado de los anhelados accesos a Fadricas desde la variante de la CA-33, que enlazarían con la rotonda de la calle Ferrocarril a través de un viaducto para el tráfico rodado.