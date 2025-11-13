Palmas, bulerías y compás en el aula: el colegio Casal Carrillo celebra el Día Internacional del Flamenco en San Fernando

El flamenco se ha colado por bulerías en las clases del colegio Casal Carrillo, en San Fernando, que de esta manera -¿acaso hay otra mejor?- se ha sumado a la conmemoración de un nuevo aniversario de su declaración como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por parte de la Unesco. Y no es el único centro educativo que en estos días anda haciendo hueco en la pizarra al flamenco. En La Isla, desde luego, hace ya tiempo que el tema se toma muy en serio y que en las aulas, de una forma u otra, se busca tiempo -aunque solo sean unas horitas- para hablarles del flamenco a los más pequeños. En fin, que si se hace hasta con Halloween, no debería sorprender que algo de cariño se le diera a esto, que sí que es cosa nuestra.

Estamos en el colegio así que se trata, claro, de que los alumnos aprendan. No flamenco, que eso lleva toda una vida -y aún así...- pero sí, al menos, que les suene algo la importancia que tiene este arte como expresión artística, como fenómeno cultural, como seña de identidad... Y también como ingrediente base de muchas de esas músicas que luego baten récords de reproducciones en las plataformas digitales. En resumidas cuentas, que se den cuenta de lo grande que es el flamenco y de lo mucho que puede dar.

En el Casal Carrillo -colegio proclive a vivir las experiencias educativas con auténticas puestas en escena, ya sea con su particular ceremonia de los Oscars o con su propio Masterchef- la celebración del Día Internacional del Flamenco ha llegado a otro nivel. Los niños han tenido este jueves la oportunidad de disfrutar de una master class de compás que ha derivado en un auténtico espectáculo de la mano de tres grandes: el cantaor Jesuli Carrillo, el bailaor David Nieto y el guitarrista Jaime de la Isla. Si es que la mejor manera de aprender flamenco -y de aprender a respetarlo- no es otra que vivirlo, en eso tiene razón el centro.

Así que, como suele pasar en el flamenco, todo ha empezado muy tranquilito en las dependencias del gimnasio. Aprendiendo primero a tocar las palmas por alegrías y luego -más rápido- por bulerías para luego complicarse la cosa con el taconazo y el grácil movimiento del brazo de un tango. Genial David Nieto, se nota que sabe enseñar. Otra cosa, claro, es hacerlo igual de bien que él, eso es más difícil. Los alumnos del Casal Carrillo le han puesto ganas desde luego. A más de uno se le notaba que algo de esto sabía ya y que llevaba ventaja. Por supuesto, no han faltado peinetas, flores bien grandes en el pelo y muchos, muchos lunares. Y luego, en cuanto Jesuli Carrillo ha empezado con el cante aquello se ha transformado en un verdadero espectáculo. Flamenco puro a modo de jam session. Vamos, lo que siempre ha sido el flamenco.

Lo dicho, la mejor forma de saber lo que es el flamenco es vivir el flamenco... Y eso es lo que este jueves le han enseñado en clase a los niños del Casal Carrillo.