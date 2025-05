Del cole a los fogones: los chefs del Casal Carrillo de San Fernando

San Fernando/De una cosa no hay duda: ser alumno del colegio Casal Carrillo tiene que ser muy divertido. Y es que el equipo docente del centro, que lidera como directora Milagrosa Acosta, no deja de sorprender a sus escolares con todo tipo de originales actividades que demuestran que cualquier aprendizaje se asimila de manera más efectiva si se aborda de forma amena y desde el juego. Sin ir más lejos, su particular Gala de los Óscar, que el pasado mes de febrero vivió su quinta edición, se ha consolidado como una referencia educativa en San Fernando.

El colegio ha dado este miércoles un paso más en este sentido celebrando la primera edición de su propio Masterchef Junior. Y, como no podía ser menos tratándose del Casal Carrillo, la propuesta ha debutado con un rotundo éxito y con la vista puesta ya en una segunda edición. De hecho, ya se prevé mover el concurso el año que viene a otro emplazamiento mayor, ya que el gimnasio del colegio se quedó ayer pequeño ante la alta participación y el gran ambiente familiar que reinó durante el concurso.

Las cifras son muy positivas para este primer Masterchef Junior del colegio Casal Carrillo, en el que han participado nada más y nada menos que 60 alumnos y alumnas de Infantil y Primaria, cada uno con sus platos salados o dulces a concurso.

El nivel de los platos se lo ha puesto difícil al jurado especializado. / Antonio Zambonino

Estos pequeños chefs han contado en todo momento con el apoyo de un familiar, que en casa y en el colegio, ha actuado como pinche en estos retos culinarios. La parte de las recetas que comprendía labores de plancha, cocción, fritura o similares venía hecha de casa por razones de seguridad. Para el colegio quedaban principalmente la conclusión de la receta y su emplatado.

Y por el apetitoso aspecto de los platos y la sonrisa en los rostros del jurado se podía adivinar que, a pesar de la juventud de los concursantes, el nivel ha sido alto en esta primera edición. A buen seguro muchos de estos niños y niñas se implicarán cada vez más en las tareas de cocina de sus hogares y, quién sabe, lo mismo de alguno de estos Masterchef Junior del Casal Carrillo sale alguna futura Estrella Michelín.

Cayetana Prian ganó en cocina salada con su tartar de atún con fresas. / Antonio Zambonino

Finalmente, el ganador de la categoría de cocina salada de esta primera edición ha sido Cayetana Prián, de 8 años de edad, que junto a su padre, Alberto, preparó un tartar de atún con fresas.

En la modalidad de postre se ha impuesto Leo Pico, de 5 años de edad, que con su abuela, Ana Bosch, elaboró una gelatina de colores.

Este concurso ha tenido lugar con la colaboración de Eurotoques y ha contado con un jurado de excepción. De esta forma, se encargaron de valorar las propuestas el divulgador gastronómico y presidente de la Cofradía Gastronómica de los Esteros, Pepe Oneto, y los jefes de cocina de Casa Miguel, Miguel Ángel López; De Javier Tapería, Javier González; la Salina de San Vicente, Regla Ruiz, y la Taberna de Benítez, Fran Benítez.

Cavada impone la chaquetilla al ganador en postres: Leo Pico. / Antonio Zambonino

También han asistido a este evento la alcaldesa, Patricia Cavada; la concejala de Educación del Ayuntamiento de San Fernando, Pepa Pacheco, y el gerente del centro comercial Bahía Sur, Pablo Vivancos. Cavada ha aprovechado la oportunidad para recordar que la ciudad continúa avanzando hacia la excelencia gastronómica con la próxima puesta en marcha de una escuela de hostelería que llegará de la mano de la iniciativa privada.

En definitiva, el Masterchef Junior del Casal Carrillo llega para quedarse y ofreciendo en su primera edición un muy buen sabor de boca, como esas delicatessen que siempre dejan con ganas de más.