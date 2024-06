Paco Ramos publica la novela 'Memento vivere': "Vivimos una época que empuja a que el espíritu crítico sea mínimo"

San Fernando/Con Memento vivere, su primera novela, el escritor Paco Ramos sigue "el camino natural" tras haber transitado por la poesía "de manera accidental". No considera que haya un cambio de género como tal, porque aunque haya publicado hasta ahora tres poemarios –El aprendizaje del miedo (Takara Editorial, 2017), Breves apuntes sobre el arte de mantener el equilibrio (Huerga y Fierro Editores, 2018) y Los muertos de Bilderberg (Huerga y Fierro, 2022)– "siempre he escrito narrativa".

"Soy lector de poesía, y nunca tuve en mente escribirla. Pero creo que un escritor debe formarse en todos los ámbitos porque según lo que quiera transmitir va a ser más adecuado un género que otro", explica Ramos. La poesía de sus anteriores libros se adaptaba mejor a aquello que quería contar entonces. Igual que ahora "la historia de este libro era propia para una novela". En ambos géneros el autor isleño se siente cómodo, "no tengo preferencias", confiesa. "Me muevo con soltura", añade.

Ni siquiera las diferencias del proceso creativo le hacen dudar de esa tranquilidad con la que afronta ponerse ante el folio en blanco. "En la poesía la escritura parte de un impulso más fuerte, es más inmediato, aunque después re mires los poemas, los revises y los corrijas; mientras que la novela requiere de más tiempo, mucha reflexión, es cocerlo todo más lento que en la poesía", comenta el escritor de San Fernando que tiene suficiente experiencia para comparar.

"Todos somos esa persona que la sociedad nos impone que seamos frente a quienes queremos ser"

Paco Ramos no es nuevo en la narrativa, como bien explica, sin embargo resulta una novedad para el lector que descubre esta nueva faceta del escritor después de tres poemarios publicados. La novela Memento vivere, según la enmarca el propio autor, es una "road movie", "porque es la fuga del protagonista, la principal es de sí mismo". El nombre del personaje, Pedro Abad, ya le condiciona de por sí. "Per Abbat fue el copista del Cid", apunta para desvelar que ha fabricado "una especie de leyenda negra" que afecta a todas las personas que se llamen así "que son como personajes secundarios". En la obra el principal resulta "una persona sin espíritu, pusilánime, que durante su vida ha vivido por inercia". Tras un intento de suicidio, "ni siquiera es un intento frustrado, es más una idea que no hace realidad", detalla el creador, decide dar un cambio de rumbo, dar un cambio de vida y "vivir una aventura". "En ese momento se lanza a una fuga, que va a ser frenética, que da origen a la road movie", detalla.

Pedro Abad es alguien que ha vivido por inercia, que a través de las imposiciones sociales ha ido mermando su espíritu "para quedar en un papel absolutamente secundario". De ahí parte el personaje, "de esa sed entre quienes somos y quienes queremos ser realmente", plantea Ramos sobre un protagonista en el que refleja la realidad. "Creo que todos somos un poco esa persona que la sociedad nos impone que seamos, frente a quienes realmente queremos ser. De ahí surgen de nosotros tanto los sueños como las frustraciones. Pedro Abad es un personaje con una frustración muy grande", argumenta.

Eso lo convierte en un personaje contemporáneo, porque "últimamente estamos todos de alguna manera sepultados por el sistema". "Somos víctimas de nuestros trabajos, de nuestros horarios, de nuestras obligaciones sociales, incluso de esa vida que parece que el sistema quiere para nosotros. Que seamos gente de provecho, con un trabajo fijo y estable, que tengamos parejas e hijos. Esa vida que la sociedad quiere que sea, cuando no siempre tiene que ser así. Vivimos una época en la que todo nos empuja a vivir en la inercia, a cuestionarte lo menos posible, a pensar lo menos posible, a que tu espíritu crítico sea mínimo", reflexiona.

Memento vivere se ha presentado ya en la Feria del Libro de Madrid, en la semana literaria vivida hace unos días en San Fernando –"jugaba en casa"– y en Edita (el Encuentro Internacional de Editores Independientes de Punta Umbría), con una buena acogida. "Ha arrancado de manera fantástica", señala el escritor, que agradece la confianza de Huerga y Fierro , "una editorial de referencia, que desde el año 75 está al pie de la literatura española", que implica contar con "muy buena distribución, con el libro en todas las librerías de España y en varios países de Latinoamérica" y por tanto permite "que los lectores lleguen a nosotros". "Nosotros lanzamos un mensaje y necesitamos al lector como receptor", advierte. Porque es quien termina un libro, "porque es quien saca el mensaje en base a su experiencia, a su forma de vivir, a su forma de pensar". "El escritor escribe lo que necesita, lo que está en su mente, en su ideario, pero el mensaje final es del lector. Si yo pretendiera lanzara una idea concreta, quizás me estaría equivocando", asume.