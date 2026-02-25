Operación en Fadricas II: una gran empresa del sector conservero compra terrenos para instalarse en San Fernando

El Ayuntamiento de San Fernando, a través de la empresa de servicios municipales Hemsa, anunció ayer que ha firmado la venta de dos parcelas de 5.600 metros cuadrados por valor de 1,2 millones de euros en el parque empresarial Fadricas II para la implantación de una nueva industria vinculada al sector conservero: Ricardo Fuentes e Hijos, un grupo empresarial referente a nivel mundial en la comercialización y procesado de productos del mar, especialmente atún rojo de almadraba.

"La llegada de esta nueva empresa refuerza la posición de San Fernando como una ciudad con capacidad real para atraer inversión y generar empleo, combinando sectores tradicionales con otros emergentes. Es es el caso del Centro de Excelencia de Sistemas (COEX) de Navantia, el Navantia Training Center (NTC) o el Taller de Unidades Abiertas Planas, que sitúan a la ciudad como una referencia no solo a nivel nacional, sino también internacional en conocimiento, tecnología y sistemas aplicados a la construcción naval", señaló el equipo de gobierno en un comunicado en el que relaciona también dicha operación "con la próxima apertura de operadores de referencia como Bricodepot en el parque comercial Janer". Algo -afirma el ejecutivo- "que consolida a San Fernando como un polo industrial, logístico y comercial de primer nivel en la provincia de Cádiz".

La alcaldesa de la ciudad, Patricia Cavada, ha destacado la relevancia de esta operación, "que supondrá una inversión significativa en la ciudad con más de 40 empleos directos, con previsión de crecimiento, además de un impacto positivo en la economía local y en la actividad logística e industrial del municipio".

Para Cavada, la llegada de la nueva empresa, en un lugar como San Fernando con una importante tradición de industria conservera, es "una “magnífica noticia" para San Fernando. "Refuerza nuestra estrategia de atraer empresas sostenibles, innovadoras y generadoras de empleo de calidad. Este proyecto demuestra que nuestra ciudad es un lugar idóneo para invertir, crecer y consolidar proyectos empresariales de futuro", ha comentado la alcaldesa.

La empresa que se instalará en San Fernando

Ricardo Fuentes e Hijos es una empresa familiar con más de 60 años de historia, fundada a finales de los años cincuenta y dedicada desde sus inicios a la fabricación de salazones y a la comercialización de pescado y marisco. Su especialización en el atún rojo fresco y ultracongelado a -60ºC la ha convertido en líder mundial del sector, con presencia en los principales mercados internacionales y una cuota de exportación del 58% del atún rojo global.

Las futuras instalaciones contarán con una moderna sala de elaboración equipada con tecnología de última generación, cámaras de ultracongelación a -60ºC, áreas de procesado y empaquetado, y un almacén frigorífico y logístico de gran capacidad. Combinando así la industria tradicional conservera, con la innovación y modernidad tecnológica. También se habilitarán espacios para oficinas, distribución y atención comercial. En estas naves se trabajará con distintas especies como atún, marrajo, choco y mariscos, siempre bajo estrictas medidas de control sanitario, trazabilidad y respeto medioambiental.

Instalada en la provincia de Cádiz desde 1996, la empresa ha consolidado su presencia en el litoral gaditano y andaluz con diversas infraestructufras en El Puerto de Santa María y Huelva. La nueva planta de San Fernando permitirá ampliar su capacidad de producción y almacenamiento, además de centralizar parte de su actividad logística y de distribución, lo que facilitará la expansión de la compañía en el mercado europeo y nacional.

La compañía cuenta actualmente con barcos de cerco que operan bajo rigurosos controles ecológicos y sanitarios, dedicados a la captura de atunes rojos hasta completar el cupo autorizado en cada incursión. Este compromiso con la pesca responsable y sostenible ha sido una de las claves del éxito y del prestigio internacional de Ricardo Fuentes e Hijos, que combina la tradición de las artes pesqueras gaditanas con la innovación tecnológica.

La alcaldesa ha subrayado además que la instalación de esta empresa "refuerza el posicionamiento de San Fernando como un punto clave en la atracción de inversiones industriales, en el aprovechamiento de su enclave estratégico en la Bahía de Cádiz y en su compromiso con un desarrollo económico sostenible y diversificado".