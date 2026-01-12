Defensa saca a subasta sus suelos en Fadricas II en San Fernando

Defensa subasta una parcela de más de 3.800 metros cuadrados en el polígono industrial Fadricas II, en San Fernando, cuya superficie total ronda los 175.000 metros cuadrados.

El Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED) afronta este nuevo proceso de enajenación desde hace unas semanas. El plazo de presentación de ofertas expirará el próximo 24 de febrero y la subasta está prevista para el próximo 17 de marzo. El importe de la licitación se ha fijado en 858.053,51 euros en la primera subasta y en 772.248,16 euros para la segunda.

Ubicación de la parcela que Defensa subasta en Fadricas II

Se trata, lógicamente, de una de las parcelas del póligono próximas a la zona de los antiguos polvorines de la Armada. Concretamente, ocupa 3.808,31 metros cuadrados y se reparte entre las calles Mayor Popel, Mesana y Blanca.

Defensa, en la información relativa a la subasta, precisa que la parcela "tiene la condición de solar y cuenta con todos los servicios de suelo urbano procedente del plan parcial", así como que "no existen edificaciones en el mismo".

El suelo tiene un uso industrial extensivo, al emplazarse en el parque empresarial y puede edificarse hasta una altura de dos plantas. Cuenta con un techo edificable de 4.569,97 metros cuadrados.

Un antiguo restaurante cerca del centro, también a subasta

Aunque la parcela de Fadricas II no es la única propiedad de Defensa que ahora mismo se subasta. El Invied ha emprendido en paralelo otro proceso similar para intentar dar salida a uno de los locales más amplios -y en su día más conocidos al dar cabida a un popular negocio de hostelería, el restaurante Macarena- en la plaza Santa Juana de Lestonnac, zona residencial muy próxima a la avenida León Herrero donde se asentaban numerosas viviendas militares y donde todavía Defensa cuenta con numerosas propiedades.

El local, de hecho, se ha intentado subastar ya en una ocasión anterior y también se ha intentado su venta directa, aunque hasta ahora el Invied no ha logrado darle salida. Ocupa una superficie de 468,88 metros cuadrados. Y el precio de licitación (en tercera subasta) asciende a 241.201,28 euros y a 217.081,15 euros (en cuarta). El plazo para la presentación de ofertas expirará el proximo 24 de febrero y, al igual que en el caso de la parcela de Fadricas II, la subasta se prevé celebrar el 17 de marzo.

El local que se suabsta en la plaza Santa Juana de Lestonnac / D.C.

Dado el histórico peso de la Armada y las numerosas dependencias militares que han tenido su base en la localidad, La Isla cuenta con un gran número de propiedades y suelos que todavía son titularidad de Defensa y que se reparten por toda la localidad. De hecho, la subastas de locales y solares suelen ser habituales cada cierto tiempo.

La subasta anulada: los suelos donde se proyecta una de las torres de La Casería

La última subasta conocida, de hecho, se remonta a la pasada primavera cuando el Invied intentó sacar al mercado de la vivienda de renta libre la parcela colindante a la playa de La Casería en la que se proyecta la construcción de una de las cuatro torres de pisos que todavía está pendiente de construcción en la zona. El precio de licitación que se había fijado ascendía a 1.725.808,39 euros y la subasta se iba a celebrar en junio, pero fue anulada aludiendo a una de las disposiciones adicionales de la Ley 12/2024 por el derecho a la vivienda. Concretamente, al punto de la normativa que refiere que "la gestión de los bienes patrimoniales (del Estado) deberá coadyuvar al desarrollo y ejecución de las distintas políticas públicas en vigor y, en particular, al de la política de vivienda, en coordinación con las administraciones competentes".

La citada ley, concretamente, plantea baque cualquier expediente de enajenación de inmuebles que sean titularidad del Estado o de sus organismos públicos y cuyo suelo esté calificado por el planeamiento como residencial tendrá necesariamente que contar con un informe de la Secretaría General de Agenda Urbana y Vivienda del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que justifique dicha operación, precisamente para garantizar esa prioridad a la política de vivienda que se quiere dar a la gestión patrimonial del Estado.Y la subasta que Defensa había emprendido en La Casería no contaba con dicho informe.

Dichos suelos, de hecho, se postulan para una posible operación del SEPES, la Entidad Pública Empresarial de Suelo adscrita al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en favor de la construcción de vivienda protegida.