La ola de calor se deja sentir en el comercio y la hostelería de San Fernando

Aspecto de la calle Rosario, una de las de mayor actividad comercial de la ciudad, el pasado martes en torno a las 13.00 horas.

El martes la ola de calor daba algo de tregua a San Fernando con temperaturas más suaves y una brisa de poniente que daba la misma vida a aquellos que paseaban por las calles de la ciudad. Un oasis en los termómetros que invita a pararse un momento para reflexionar en que medida la ola de calor ha perjudicado también al comercio y a la hostelería locales. Unos gremios que, a pesar de que las previsiones eran muy halagüeñas, irónicamente no terminan de hacer el agosto este mes a causa de las altas temperaturas.

En estos días bastaba darse una vuelta por el centro durante la mañana o a primera hora de la tarde para comprobar como las arterias comerciales y las terrazas lucían desangeladas y escasas de clientela. Sí es cierto, que en el caso de la hostelería, el lleno nocturno en las terrazas ayuda a en gran medida a darle la vuelta a la tortilla.

El presidente de la Asociación de Comerciantes, Hosteleros e Industrias de San Fernando (Acosafe), Manuel Luna, considera que el principal problema que afecta al comercio tradicional isleño en verano es la falta de zonas de sombra, algo que complica mucho la afluencia de visitantes y la competencia con las grandes superficies.

En ese sentido, Acosafe vuelve a insistir sobre la necesidad de que el equipo de gobierno cumpla su promesa de instalar toldos en las calles Rosario y San Rafael.

“Equipamientos y mejoras como éstas son los que nos ayudan a marcar la diferencia. Hay que tener en cuenta que comprar debe ser una experiencia cómoda y confortable y que en verano, y en plena ola de calor, competimos con centros comerciales climatizados y dotados de aire acondicionado. La verdad es que el calor ha perjudicado al gremio este verano”, indica a Luna.

Los turnos de almuerzo se han visto mermados de clientela. / Antonio Zambonino

Respecto a la hostelería tanto Acosafe como la Asociación Isleña de Hostelería y Turismo (Asihtur) coinciden en el gran rendimiento de las noches frente al tramo diurno en bares y restaurantes.

“El lleno que registran las terrazas cada noche, en las que cada vez es más complicado encontrar mesa, es lo que ha salvado los muebles de la hostelería. Por otro lado, también al retrasarse las horas más frescas también la clientela ha ido acudiendo más tarde a estos establecimientos”, señala Luna.

El presidente de Asihtur, Juan López, comparte estos argumentos. “Si bien las noches están siendo muy buenas, en los turnos de almuerzo se ha notado durante esta ola de calor que la gente ha preferido acudir a la playa o a la piscina para refrescarse y huir de los efectos de las altas temperaturas”, explica el responsable del colectivo.