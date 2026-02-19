Las obras del paseo marítimo de La Almadraba de San Fernando, a punto de concluir

Ya queda poco para que el paseo marítimo de La Almadraba sea una realidad. Basta con darse una vuelta por la zona para comprobar que los trabajos ya afrontan su recta final. Es cierto que aún hay maquinaria y operarios trabajando y que algunos adoquines todavía esperan ser colocados, pero el avance es evidente, con las hileras de farolas ya instaladas y gran parte del firme del paseo listo. De hecho, la propia alcaldesa, Patricia Cavada, confirmaba el pasado miércoles en sus redes sociales, compartiendo algunas fotos, que la inauguración de este nuevo espacio era inminente. “San Fernando ha pasado de darle la espalda al mar y al Parque Natural, a mirarlo de frente y empezar a aprovechar lo bonito que nos rodea. Hicimos el paseo de la Playa de Camposoto, se ha ampliado el de Bahía Sur, pronto tendremos otro en la Magdalena y en breves días estrenaremos este nuevo en la Almadraba. ¡Seguimos!”, subrayaba la regidora isleña en su publicación, mencionando entre sus hashtags a ese Plan Salto con el que el Ayuntamiento aglutina las inversiones que, por valor de 72 millones de euros, pretende alcanzar al final del mandato.

Hay que recordar que estas obras, que comenzaron a principios de septiembre, corresponden a una segunda fase que sucedió a una primera ejecutada por el gobierno local en 2020, que sirvió para solucionar los problemas que durante muchos años causó a los vecinos la pieza trasera de La Almadraba, que sustituía la ausencia de canalizaciones y que generaba un ingente e insalubre volumen de residuos. Aquella primera fase supuso una inversión de 487.000 euros procedentes de fondos europeos.

Algunos adoquines aún esperan ser colocados. / Antonio Zambonino

La segunda fase, que ahora ultima sus obras, comprende la construcción de un paseo marítimo en La Almadraba. La actuación, que abarca una superficie de 5.349,60 metros cuadrados y discurre entre los números 305 y 435 de Buen Pastor, supone una inversión de más de 760.000 euros. El nuevo paseo distinguirá entre tres espacios o bandas: una para el carril bici, otra para el peatón y una tercera de estancia, donde tiene cabida el mobiliario urbano.

Los trabajos, que lleva a cabo la empresa Martín Casillas SLU, acumulan un retraso de poco más de un mes, ya que su plazo de ejecución era de cuatro meses.