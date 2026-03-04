Las obras de La Mallorquina continuarán esta semana en San Fernando tras lograr la autorización del tranvía

Ha tardado más de esperado, pero la obra de La Mallorquina ya cuenta con la autorización de Trambahía para que continúen estos trabajos. Así lo cuenta parte de la familia propietaria de esta finca. Este permiso era imprescindible para que llegasen al lugar la maquinaria pesada necesaria para hormigonar el techo que se desplomó parcialmente el pasado 19 de noviembre, ya que la vía de acceso es la calle Real por donde circula el tranvía. Esta autorización se suma a las de la Agencia de Obra Pública de Andalucía y de la Policía Local.

Los planes de la empresa constructora al cargo de esta obra pasan por hormigonar el techo durante esta misma semana. Una vez concluida esta tarea se procederá a retirar la característica cristalera del negocio y a sustituirla por un muro de ladrillo. Luego se emitirá el correspondiente certificado técnico sobre la seguridad y estabilidad del inmueble.

Con todos estos trabajos se da cumplimiento al decreto emitido por la Delegación General del Área de Desarrollo Urbano Sostenible, del Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de San Fernando, que aclaraba las obras y reparaciones que los copropietarios debían de asumir.

Una vez finalizadas las obras, llegarán las visitas de los operadores hosteleros que han mostrado su interés por el local