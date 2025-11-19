Cae parte del techo del interior de La Mallorquina en San Fernando

Parte del techo del interior del local de La Mallorquina, en San Fernando, se ha venido abajo de repente este miércoles. El popular negocio estaba cerrado desde el pasado verano y, aunque el edificio está siendo objeto de reformas, no había nadie en su interior.

La zona afectada se localiza en la parte de la antigua confitería. En el suceso -que ha llamado la atención de numerosos isleños- han intervenido bomberos del parque de San Fernando y Policía Local. Técnicos municipales de Urbanismo evalúan también el estado de la edificación.

Caída del techo de La Mallorquina, en San Fernando / D.C.

Precisamente, hace unos días, representantes de la familia propietaria del local se había reunido con técnicos de Urbanismo al objeto de abordar los arreglos que precisa el inmueble y de atender los requerimientos que se le hicieran en este sentido desde el Ayuntamiento.

Su intención, de hecho, es que una vez que el negocio familiar ha cerrado sus puertas, el local sea reformado y alquilado para que siga teniendo uso hostelero.