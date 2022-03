Las obras de la calle Mariana de Pineda en San Fernando no estarán para la Semana Santa

Los problemas de suministro ocasionados por el paro del transporte impedirán que la obra de la calle Mariana de Pineda -en los tramos que se habían acordado- estén terminados para la Semana Santa, lo que afecta de lleno al recorrido procesional de tres hermandades (Gran Poder, Tres Caídas y Misericordia) que ahora tendrán que volver a revisar sus itinerarios.

Así lo ha reconocido este miércoles la alcaldesa, Patricia Cavada, que ha explicado que los trabajos para la remodelación de la vía están paralizados por la falta de materiales, un problema que no es ajeno a la práctica totalidad de obras que hay en marcha a raíz de los problemas que desde hace dos semanas se vienen dando con el transporte.

La regidora isleña ha recordado que existía un compromiso escrito de la adjudicataria en este sentido, por lo que desde el Ayuntamiento isleño se había asegurado al Consejo de Hermandades y Cofradías que no habría problemas con la obra durante la celebración de la Semana Santa, lo que llevó a que un par de cofradías mantuviera su recorrido por esta calle por la que habitualmente suelen pasar.

Sin embargo, ha explicado, la empresa no ha podido cumplir con los plazos a causa de los problemas que existen con el suministro de materiales, así que la obra finalmente no estará a punto. Dicho contratiempo -ha aclarado- se trasladó al Consejo de Hermandades en el mismo momento en el que se tuvo conocimiento para que se acometan las modificaciones necesarias en los recorridos procesionales.

Previsiblemente, los cambios de recorrido de Gran Poder y Tres Caídas se darán a conocer en los próximos días.

No son las únicas hermandades que pasan por la calle Mariana de Pineda, en la Pastora, pero el resto lo hace por el único tramo que todavía no está en obras, por lo que en principio no tienen problemas.

La multiplicidad de obras en puntos clave de la ciudad -especialmente en la plaza del Rey y en la calle Héroes del Baleares, además de Mariana de Pineda- ha dificultado especialmente el cierre de los itinerarios de las hermandades de penitencia de cara a esta Semana Santa de 2022. De hecho, no se han dado a conocer hasta hace solo una semana por esta misma razón.