Las cofradías de San Fernando cierran los horarios e itinerarios de una Semana Santa condicionada por las obras

El Consejo de Hermandades y Cofradías de San Fernando ha cerrado al fin los horarios e itinerarios de la Semana Santa de 2022, la que por más tiempo se ha esperado a causa del forzado parón al que ha obligado durante dos años la pandemia.

No ha sido nada fácil. Y no por la crisis del Covid, sino por la coincidencia de varias obras en puntos clave de los recorridos procesionales -con algunas se contaba de antemano pero con otras no- que han dificultado el cierre de estos itinerarios en la fecha habitual.

De hecho, que se hayan cerrado a tan solo 17 días del Domingo de Ramos es un hecho bastante insólito teniendo en cuenta que las cofradías habitualmente empiezan a trabajar los itinerarios con antelación de sobra y que, en condiciones normales, a principios de año suelen darse a conocer.

Las obras, especialmente las que se llevan a cabo en la céntrica plaza del Rey, que es uno de los ejes de entrada y salida de la Carrera Oficial, obligan a cambiar la inmensa mayoría de los recorridos para rodear la zona en la que se está trabajando. Pero a decir verdad las modificaciones en este sentido -que llevan a las cofradías a utilizar las calles Sánchez Cerquero y General Valdés- no son sustanciales y sí bastante intuitivas.

Aunque a los recorridos pasionales de la próxima Semana Santa se suman también otros cambios, no necesariamente forzados, adoptados a iniciativa de las hermandades que sí harán cambiar notablemente algunas jornadas. Y un fenómeno que se repite en varias cofradías y que ya se apuntaba en la malograda Semana Santa de 2020, la decisión de prescindir en algunos itinerarios del paso de los cortejos por la calle Las Cortes al ser una zona donde más bares y terrazas se concentran en el centro de la ciudad. Eso lleva a hacer uso de la vía paralela, Cayetano del Toro.

Otra obra que tendrá un impacto especialmente significativo en dos hermandades -Borriquita y Caridad- es la que acaba de comenzar en la calle Héroes del Baleares, que obliga a modificar el recorrido de las dos cofradías que hacen uso de las Siete Revueltas.

La obra de la calle Mariana de Pineda, sin embargo, no impedirá -así lo ha afirmado el Ayuntamiento isleño- el paso de las cofradías por este punto, especialmente para la hermandad del Gran Poder, que la recorre en su totalidad y no únicamente en los primeros tramos, como sí hacen las hermandades de la Pastora.

Domingo de Ramos

En la jornada del Domingo de Ramos, Borriquita adelantará 10 minutos su salida procesional -saldrá a las cuatro menos diez- para ganar tiempo al no entrar en Carrera Oficial desde la calle Las Cortes sino desde Cayetano del Toro, ese cambio antes mencionado al que se han sumado este año varias cofradías para sortear la zona de bares. A ello, además, se suma el obligado cambio al que llevan las obras de Héroes del Baleares, que llevarán a la hermandad a cambiar su recorrido por las Siete Revueltas tomando Tomás del Valle hasta Lanuza y subir luego por Bravo, Pece Casas y volver a salir por Tomás del Valle para afrontar ya la recogida.

Columna, por su parte, saldrá 10 minutos más tarde de lo previsto (también para facilitar el encaje con Borriquita cuando entra en Carrera Oficial) y añadirá también otros cambios sustanciales a su recorrido al bajar la calle González Hontoria desde Antonio López y al recortar algunas de las calles del barrio de La Iglesia por las que pasaba antes.

Y Humildad y Paciencia prescindirá de la plaza de San José para hacer entrada en la Carrera Oficial desde Las Cortes y García de la Herrán.

La del Domingo de Ramos es, de hecho, una de las jornadas que más cambios presenta.

Lunes Santo

En la jornada del Lunes Santo, la hermandad de los Afligidos opta por adelantar su salida 20 minutos y por regresar también a su templo 35 minutos antes, a las 22.45 horas. La cofradía, debido a las obras de la plaza del Rey, llegará hasta la calle Sánchez Cerquero para dar la vuelta por Saturnino Montojo, Calderón de la Barca y Cayetano del Toro. Eso sí, a la vuelta prescindirá de su paso por las calles del Cristo Viejo por Patrona.

Medinaceli, por su parte, mantendrá su recorrido de los últimos años haciendo estación de penitencia en la capilla de los Desamparados tras salir de la Carrera Oficial y dándose un poco más de margen con los horarios para recogerse un cuarto de hora más tarde.

Tampoco Ecce Homo asume más modificaciones que las forzadas por las obras de la plaza del Rey, que llevarán el cortejo hasta la calle Sánchez Cerquero para volver General Valdés y la plaza del Rey.

Martes Santo

También la hermandad del Huerto mantendrá básicamente el itinerario presentado en 2020 salvo por la modificación de Sánchez Cerquero, si bien cabe resaltar que la cofradía subirá la calle Hermanos Laulhé tras pasar por la plaza del Rey para emprender el regreso a su barrio por Cayetano del Toro evitando la zona de los bares de Las Cortes.

El gran cambio de la jornada llegará con la cofradía de la Caridad, que tendrá que sortear las obras de la calle Héroes del Baleares bajando hasta la calle San Marcos al salir de las Siete Revueltas y subiendo luego la calle Lope de Vegas (Comedias), tal y como hacía antes.

Las modificaciones adoptadas por Prendimiento se deben, igualmente, a las obras de la plaza del Rey. Al salir de Carrera Oficial seguirá hasta Sánchez Cerquero y desde ahí buscará la subida por la calle Isaac Peral para adentrarse luego en el Parque.

Miércoles Santo

La Orden de los Servitas es otro de los cortejos que ha optado esta Semana Santa por prescindir de la calle Las Cortes y subir hasta Cayetano del Toro para seguir luego, desde 24 de Septiembre, el itinerario de los últimos años.

Gran Poder, por otro lado, será una de esas hermandades que cambiará sustancialmente su recorrido al emprender su regreso al salir de la Carrera Oficial por el barrio de la Iglesia desde las calles Dolores, Pérez Galdós y Capataz Nicolás Carrillo siguiendo luego por la plaza de la Iglesia y Rosario en busca de la calle Ancha. Hay que tener en cuenta además que ya en 2020 la hermandad planteaba tomar el puente a la salida para buscar la Carrera Oficial desde Albina del Puente. La salida se retrasa además media hora: la cruz de guía saldrá de la Sagrada Familia a las 17.00 horas.

Pocos cambios presenta, por su parte, la hermandad de la Vera Cruz, salvo los obligados por las obras de la plaza del Rey que llevarán el cortejo hasta Sánchez Cerquero. La cofradía, eso sí, es otra de las que evitará la calle Las Cortes para subir hasta Cayetano del Toro, algo que ya planteaba en la frustrada salida de 2020.

Jueves Santo y Madrugá

Tres Caídas, que es la primera cofradía del día en echarse a la calle, mantendrá su recorrido sin variaciones con respecto a lo previsto en la Semana Santa de 2020. Tampoco Perdón asumirá en su itinerario cambios sustanciales: llegará hasta Sánchez Cerquero ante la imposibilidad de dar la vuelta en la plaza del Rey por las obras en marcha y, por otro lado, llegará a la Glorieta desde la plaza José Suárez y Pintor José Martínez 'Pepiño'.

Sí cambiará bastante Misericordia, que se recogerá media hora antes y que, al salir de la Carrera Oficial, emprenderá su regreso a la Pastora por las calles Dolores, Pérez Galdós, Capataz Nicolás Carrillo y plaza de la Iglesia para seguir a continuación Rosario en busca de la calle Ancha.

Otra cambio significativo de la noche del Jueves Santo llegará de la mano de la hermandad del Silencio que a su salida bajará hasta la plaza de San José y la capilla de los Desamparados para seguir a continuación el recorrido de los últimos años desde la calle Dolores.

También la hermandad del Nazareno presentará cambios significativos en su itinerario. El cortejo, al salir de la Carrera Oficial seguirá hasta la calle Losada para dar la vuelta por General Valdés, pasar junto a la plaza del Rey y subir la calle Hermanos Laulhé para continuar posteriormente por Cayetano del Toro evitando también los bares de Las Cortes, como ya planteaba en 2020. Pero luego también habrá cambios: la hermandad bajará por García de la Herrán para subir luego por González Hontoria hasta Constructora Naval prescindiendo así de su paso por Murillo, San Esteban y San Gaspar. En la calle estará además media hora más. La entrada del último paso está prevista a las 10.30 horas del Viernes Santo.

Viernes Santo y Domingo de Resurrección

En la jornada del Viernes Santo, la hermandad de la Soledad, al cambio obligado que llevará a la cofradía hasta Sánchez Cerquero, sumará también destacadas modificaciones en su recorrido por el barrio de la Iglesia Mayor, al tomar directamente desde Almirante Cervera, las calle San Servando, San Nicolás, Pérez Galdós y Capataz Nicolás Carrillo para buscar el templo de recogida descartando su paso por las calles San Francisco de Asís, San Pedro Apóstol y San Vicente.

Desamparados, por su parte, llegará hasta la Alameda (solo hasta el lateral donde está la sede de los salesianos) para girar luego por General Valdés dando así solución al problema de las obras de la plaza del Rey. La hermandad, además, vuelve a incluir en su recorrido la bajada de la calle González Hontoria desde Constructora Naval en lugar de llegar hasta Colón.

Santo Entierro, por su parte, mantendrá sin variaciones el recorrido de los últimos años. Y cambios poco significativos introducirá también el Rosario, que llegará al Parque subiendo la calle Isaac Peral en busca del cementerio.

Lo mismo ocurre con la hermandad de la Resurrección, que en la mañana del Domingo de Pascua pondrá el punto final a la Semana Santa isleña y que, tras salir de la Carrera Oficial, subirá la remozada calle Isaac Peral desde Sánchez Cerquero.