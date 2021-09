7,3 millones y 14 meses para la gran obra del parque de La Magdalena en San Fernando

La Junta de Gobierno Local refrendará en la reunión de este viernes la propuesta de adjudicación de las obras para la remodelación de La Magdalena a la UTE integrada por las empresas Aitana, Actividades de Construcción y Servicios SL y Rhodas Albañilería SL. Desde el Ayuntamiento de San Fernando se dará así un paso decisivo para la puesta en marcha de la obra estrella de la EDUSI (Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado) con una inversión de más de 7 millones de euros que supondrá la transformación de este espacio degradado en un amplio parque con distintos equipamientos, paseos e instalaciones deportivas, en el que además tendrá cabida el recinto ferial.

Este jueves, a primera hora de la mañana, se ha celebrado una reunión de la comisión informativa de Presidencia y Desarrollo Económico convocada de manera urgente y extraordinaria para dar cuenta a los grupos municipales de la adjudicación de este ambicioso proyecto que, salvo sorpresa mayúscula, el ejecutivo municipal ratificará este viernes.

La urgencia se ha justificado en la necesidad de no demorar en exceso la puesta en marcha de las obras en La Magdalena para que puedan mantenerse los plazos previstos, sobre todo al tener en cuenta que afectan a la próxima celebración de la Feria del Carmen y de la Sal, para la que de entrada se prevé que se paralicen los trabajos durante el mes de julio de 2022.

La mesa de contratación, tras evaluar las distintas ofertas presentadas, ha propuesto la adjudicación de las obras a la UTE Aitana-Rhodas por 7.368.418,36 euros y un plazo de ejecución de los trabajos que se reduce a 14 meses frente a los 16 que inicialmente se establecían en el pliego de condiciones.

En la valoración de la oferta realizada por la UTE propuesta para hacerse cargo de la obra de La Magdalena se ha tenido también especialmente en cuenta otras cuestiones como las alternativas que plantea a la afección al tráfico rodado en la zona durante la ejecución de los trabajos, especialmente en lo concerniente a la entrada y salida a los centros educativos que allí se ubican y donde se forman cientos de alumnos.

Y también, por supuesto, la solución que plantea para la Feria del Carmen y de la Sal. De hecho, el licitador propone considerar no laboral el mes de julio del año 2022 –en el que previsiblemente regresará la Feria tras dos años de forzada ausencia a causa de la pandemia– y delimitar la zona de obras para no interferir con el espacio reservado a la fiesta, aunque plantea también que se podrían continuar trabajos en zonas no afectadas como en los miradores que están previstos dentro de este gigantesco parque. Ese paréntesis en la obra daría margen para afrontar los habituales preparativos de los festejos en el recinto ferial: montaje de las casetas, instalación de atracciones de los feriantes, etc...