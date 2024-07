Un nuevo proyectil desactivado por la Armada en la playa de Camposoto de San Fernando

"Comenzamos una nueva semana con el Equipo de Desactivado de Explosivos de la Unidad de Buceo de Cádiz neutralizando un nuevo proyectil de 90 milímetros localizado en la playa de Camposoto de San Fernando". Así informaba la Armada esta mañana de lunes, a través de sus redes sociales, de una nueva actuación en la playa isleña con neutralización de un artefacto explosivo.

Este viernes, a través de las mismas redes, también se informaba de otra neutralización llevaba a cabo por estos especialistas en la misma zona, en ese caso un proyectil de 40 mm. Y a final de junio se localizaba otro de 90 mm también .

Con la de este lunes, las operaciones de este tipo se acercan a la decena en la playa de Camposoto, aunque se trata de tramos de playa que ha sido desmilitarizados, la pérdida de arena, el arrastre de las mareas y el efecto de los temporales -especialmente presentes este verano en la playa isleña- hace que estos restos de proyectiles aparezcan de vez en cuando.

La Armada es la que tiene las competencias para intervenir en este tipo de situaciones en el litoral, de ahí que sus especialistas de la UNBUDIZ se hagan cargo de esta situación.

Qué hacer si nos encontramos con un posible artefacto en la playa

Desde la Unidad de Buceo de Cádiz explicaron a Diario de Cádiz que, como idea fuerza fundamental, "los artefactos explosivos que se aparecen en nuestras costas no representan ningún peligro si no se manipulan". Así que la regla número 1 es no tocarlos. Hay que tener cuidado, porque a veces se pueden confundir con una piedra, por el tiempo en el mar y la erosión. Hace unos años un vecino de San Fernando, se llevó a su casa un proyectil que vio en la playa de Camposoto y saltaron las alarmas tras enseñárselo a un amigo.

Así hay que dar aviso a las fuerzas de seguridad, realizarían una evaluación inicial de la situación y valorarían ponerse en contacto con el Centro de Operaciones y Vigilancia de Acción Marítima de la Armada (COVAM), que es quien activaría a la Unidad de Buceo de Cádiz para una eventual intervención.

Los efectivos de la unidad señalan que la secuencia que debería seguirse para una rápida y eficiente resolución del incidente comenzaría por balizar el objeto sospechoso. "Esto se puede realizar colocando piedras de suficiente peso junto al objeto (pero siempre sin tocarlo). A la vez, se puede situar algún tipo de palo, de medio metro aproximadamente, coronado por algún textil o plástico a modo de banderola".

Si hubiera posibilidad se podría, con el móvil, tomar fotografías desde distintos ángulos, e incluso registrar la localización GPS del hallazgo. Y, a continuación, informar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, haciéndoles partícipes de las medidas tomadas y de información obtenida.