Nuevo éxito de los 'Reyes Magos Solidarios' de la hermandad de los Desamparados en San Fernando

La solidaridad volvió a brillar en la plaza de San José con la celebración del evento Reyes Magos Solidarios, organizado por la hermandad de los Desamparados en su capilla durante los pasados días 26, 27 y 28 de diciembre.

Durante tres jornadas, los más pequeños pudieron entregar sus cartas a los Reyes Magos en un ambiente cargado de ilusión y espíritu navideño. Aunque el sábado estuvo marcado por la lluvia, la organización decidió mantener la actividad por si algún niño se acercaba a la hermandad y no viese las puertas cerradas. La respuesta del público fue ejemplar y algunas familias se acercaron con paraguas en mano, demostrando que la magia de la Navidad puede más que el mal tiempo.

El balance ha sido positivo, ya que se ha logrado una buena recaudación de juguetes nuevos, productos de desayuno, artículos de higiene y alimentación infantil, además de donativos económicos destinados a causas benéficas. Todo ello irá destinado a las entidades colaboradoras: Cáritas Parroquial, Cruz Roja, albergue San Vicente de Paúl y Red Madre, que canalizarán la ayuda hacia las familias más necesitadas del municipio.

Desde la hermandad de los Desamparados se ha expresado un agradecimiento especial a los vecinos, voluntarios y comercios locales que apoyaron la iniciativa, destacando el espíritu solidario que caracteriza cada año a San Fernando en estas fechas.

"Con la única excepción de que el sábado 27 el tiempo no acompañó, y aún así 11 niños visitaron a SS.MM, podemos estar muy contentos por la participación de los pequeños en querer visitar a los Reyes Magos para pedirle sus deseos y también, colaborar con el fin solidario de la hermandad", apostilla el hermano mayor, Antonio Martínez.

Martínez de igual forma ha querido agradecer especialmente a SS.MM "el tiempo que nos han dedicado durante estos tres intensos días y también a todos los hermanos, pequeños, jóvenes y adultos, que han trabajado muy intensamente en que un año más, la visita de los Reyes Magos Solidarios haya sido un éxito y un referente para los más peques".

Como afirma el hermano mayor, "ahora nos toca trasladaresa colaboración, reflejada en alimentos, productos para bebés y juguetes a las organizaciones solidarias".

Con esta edición, los Reyes Magos Solidarios se consolidan como una cita imprescindible en el calendario navideño isleño y de la propia hermandad, donde la generosidad y la esperanza vuelven a ser las verdaderas protagonistas.

Comienza el reparto

La hermandad de los Desamparados, por otro lado, ha comenzado ya el reparto del material y de los juguetes recogidos entre las diferentes organizaciones y entidades benéficas con las que colabora.

Gracias a la colaboración ciudadana, se ha conseguido reunir juguetes y material de primera necesidad, que ya han sido entregados a la Asamblea local de Cruz Roja en San Fernando para su distribución entre las familias más necesitadas del municipio. En los próximos días, se continuará el reparto con la colaboración de Cáritas Parroquial, el Albergue San Vicente de Paúl y Red Madre.

Material recogido en la campaña Reyes Magos Solidarios / Hermandad de los Desamparados

"La entrega de los juguetes a Cruz Roja simboliza el verdadero sentido de esta campaña: compartir ilusión y esperanza con quienes más lo necesitan", señalaron desde la hermandad de los Desamparados, argumenta su hermano mayor, Antonio Martínez.

Con iniciativas como Reyes Magos Solidarios, la Hermandad de los Desamparados reafirma su compromiso con la acción social y la atención a los más vulnerables.