La nota más alta de la Selectividad en Cádiz: "Todavía lo estoy procesando, tenía buenas sensaciones pero no me esperaba que me hubiese ido tan bien"

San Fernando/Como miles de jóvenes, Rubén Criado Montero se ha enterado esta mañana de la nota de Selectividad. Pero su caso es especial. De hecho, este alumno del IES Wenceslao Benítez de San Fernando se ha convertido en uno de los protagonistas del día al sacar la nota más alta de la convocatoria de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en la provincia: un 9,950 en la fase general. Comparte el podio de la excelencia con otro joven de San Roque: Alberto Moreno Casuso, del IES José Cadalso. Y según el grado al que opten, la suma de su nota de acceso y de admisión llega en la fase específica a un 13,87 en el caso de Rubén y a un 13,95 -unas décimas más- en el de Alberto.

Sacar la mejor nota entre los 6.040 alumnos que se han presentado a la Selectividad en Cádiz no es algo fácil de digerir, por muy buen estudiante que uno sea. Ruben, de hecho, asegura que todavía lo está digiriendo. A pesar de que se esperaba un buen resultado, ha sido todo un impacto saber que tiene la mejor nota de la provincia. "Todavía lo estoy procesando. Tenía buenas sensaciones, claro, pero que me hubiese salido tan bien, tan bien... pues no me lo esperaba", reconoce al teléfono este chiclanero, que ha cursado sus estudios en el instituto isleño Wencesalo Benítez, donde ha realizado el Bachillerato Tecnológico. "Somos de Chiclana. Yo iba y venía todos los días a San Fernando", aclara. Su familia optó por matricularlo en este centro después de que se lo recomendaran por su calidad educativa. Y, desde luego, mal no le ha ido.

Huelga decir que esto no ha sido cuestión de suerte. Rubén es algo más que un buen estudiante: es un excelente estudiante. De matrícula de honor, claro. Todo 10 en Bachillerato.

"Para Selectividad he estado estudiando unas 5 o 6 horas, dependiendo del día", cuenta al hablar de los hábitos que ha seguido para preparar esta prueba. Era el primer año de la nueva PAU, además, lo que añadía un extra de incertidumbre a los alumnos que afrontaban estos exámenes. "Era una Selectividad distinta", admite más allá de la polémica suscitada a raíz de la complejidad de algunos exámenes. "Bueno, la polémica ha sido sobre todo con el examen matemáticas del Bachillerato de Sociales, ese no lo hice". apunta.

Por supuesto, tiene bastante claro lo que quiere estudiar ahora: el doble grado de Matemáticas y Física en Sevilla.

Curiosamente, el año pasado, fue también una alumna del IES Wenceslao Benítez de San Fernando, Natalia Blasco, la que consiguió una de las notas más altas en Selectividad ( 9,975).

Y entre las notas más altas de la convocatoria de este año está también la de Martín Marchante, del IES Santi Petri de San Fernando, con un 9,925.