Natalia Blasco, alumna del IES Wenceslao Benítez de San Fernando, segunda mejor nota de Selectividad en Cádiz

La segunda mejor nota de toda la provincia de Cádiz en los exámenes de acceso a la Universidad (PEvAU), antigua Selectividad, lleva el nombre de Natalia Blasco Sáiz, madrileña de nacimiento, vecina de Chiclana y alumna del IES Wenceslao Benítez de San Fernando. Ha logrado de media, entre Bachillerato y la PEvAU, un 9,975. "Salí muy contenta de los exámenes, pero no me esperaba tanto", admitía tras haber comprobado su calificación.

Un resultado tan brillante casi siempre va ligado a un exagerado sacrificio. Pero no ha sido el caso de esta estudiante. "No he dejado de hacer nada en cuanto a salir y divertirme. No me he perdido ni ferias ni salidas los fines de semana", asegura. Eso sí, "cuando tenía que estudiar aprovechaba el tiempo al máximo. Es cuestión de organizarse bien".

Tan altísima nota le dará para estudiar Medicina en Granada, que el año pasado tenía la nota de corte "creo que en un 13,2", según Natalia. Para alcanzar este guarismo le ayuda haber sacado brillantes notas en las dos asignaturas que le ponderan: Química y Matemáticas. No ha conseguido el 10 absoluto por el examen de Inglés, el único en el que no ha llegado al 10.

"Quiero salir de casa y es el año para hacerlo", apunta con respecto a su marcha a Granada, donde ya ha reservado plaza en una residencia de estudiantes. Ser médica es una vocación que tenía "desde pequeña", aunque reconoce que dudó ante la posibilidad de hacer Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (antiguo INEF) o Fisioterapia. Pero se impuso Medicina y en el futuro, Natalia quiere especializarse o en medicina deportiva o en cardiología.