Navidad en San Fernando: este lunes 8, zambomba en la plaza del Rey

Tras la inauguración de la Casa de Papá Noel y del Belén Municipal, la programación de Navidad 2025 preparada por el Ayuntamiento de San Fernando continuará este lunes 8, aprovechando la festividad de la Inmaculada, con una zambomba que tendrá lugar en el escenario que se ha instalado en la céntrica plaza del Rey.

Dará comienzo a las 17.00 horas y tiene prevista su finalización a las 21.30 horas.

El espectáculo previsto contará con las siguientes actuaciones: a las 17.00 horas, el grupo jerezano The Bodegones; a las 18.00 horas, el coro Chato de la Isla; y a las 19.00 horas, Rumbaleando 'Al son de Belén'.

Zambomba jerezana con Jesús Méndez en San Fernando / Ayuntamiento San Fernando

Se trata de la primera de las dos zambombas que el Ayuntamiento de San Fernando ha incluido este año en la programación navideña. La segunda, también en horario de tarde, se celebrará el sábado 20 de diciembre.

Durante este fin de semana también han dado comienzo las visitas al Consistorio isleño para disfrutar de la decoración navideña que exorna sus estancias históricas y el tren de la Navidad, una de las propuestas que se ha puesto en marcha para los más pequeños de la casa.