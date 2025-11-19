Moisés Posada, pregonero de las Glorias 2026 en San Fernando

Moisés Posada López y Jaime J. Sánchez García, pregonero y autor del cartel de las Glorias 2026 en San Fernando

Moisés Posada López será el encargado de pronunciar el Pregón de las Glorias 2026 en San Fernando. El Consejo de Hermandades y Cofradías dio a conocer en la noche del miércoles su designación tras el acuerdo adoptado en la reunión de la junta permanente.

Igualmente, se acordó el nombramiento del cartelista e ilustrador digital jerezano Jaime J. Sánchez García como autor del cartel que se encargará de anunciar también las Glorias de 2026.

Cabe recordar que desde hace ya varios años ambos actos -la presentación del cartel y el Pregón de las Glorias- se han unificado en un único acto que se encarga de dar la bienvenida al tiempo letífico, que en La Isla arranca con la salida procesional del Patrón San José en la jornada del 1 de mayo.

Moisés Posada, reconocido cofrade, ha sido también en los últimos años -y hasta el cabildo de elecciones celebrado recientemente- el hermano mayor de la hermandad del Rocío de San Fernando, bajo cuyo mandato se ha celebrado su 25 aniversario.