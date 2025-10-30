1,2 millones y 8 meses para remodelar la avenida Duque de Arcos en San Fernando: licitadas las obras

A 1.202.262,95 euros asciende el presupuesto de las obras para la remodelación de la avenida Duque de Arcos, en La Ardila, que el Ayuntamiento de San Fernando acaba de sacar a licitación. Su elevado importe convierte a este proyecto en una de las inversiones de mejora urbana más importantes que ahora mismo se trae entre manos el Consistorio isleño.

La actuación, que ha sido especialmente demandada por los vecinos, cuenta con un plazo de ejecución de 8 meses.

La obra se plantea desde el Ayuntamiento de San Fernando para dar solución a los problemas que presenta el pavimento de esta avenida. De esta forma, la actuación pasa por alinear, adecentar y regularizar el acerado y calzada para el tránsito de personas y vehículos, además de renovar las redes de abastecimiento de agua sanitaria y la red del colector de aguas fecales, ya que su estado, por su antigüedad, "no es bueno", tal hy como se reconoce en el proyecto.

A la vez se ampliará el número de plazas de aparcamiento y se habilitarán plazas para personas con movilida reducida.

El proyecto insiste en el deterioro de la zona y los problemas de accesibilidad que presenta dadas las barreras arquitectónicas que provocan "una cantidad de desniveles absorbidos por escalones, los cuales impiden el disfrute de los vecinos de una gran cantidad de las superficies destinadas al ocio y esparcimiento". Dichos desniveles, se aclara, afectan también a los locales comerciales de esta avenida.

Proyecto de remodelación de la avenida Duque de Arcos, en San Fernando

Así, se proyectan con estas obras unas nuevas redes para el ciclo del agua, actualizadas a las necesidades actuales, al igual que se regulariza y suaviza todo el pavimento peatonal, creando diferentes espacios para el disfrute de las personas y de las necesidades de los locales comerciales existentes en la zona, optando por una solución en suave pendiente, junto a diferentes plataformas, dando accesos a los distintos desniveles mediante rampas accesibles para todo tipo de personas.

El Ayuntamiento de San Fernando anunció ya en el pasado mes de agosto la licitación de estas obras previstas en la avenida Duque de Arcos, una vez resuelta su financiación y enviado el expediente al órgano de contratación. La previsión pasa por ejecutar las obras a lo largo de 2026.