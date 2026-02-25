Tiempo
Todo preparado para dar miles de desayunos andaluces en los colegios de San Fernando: un clásico del 28F

Las ampas de la localidad reciben los carros con los lotes de productos que se repartirán en estos días

Homenaje a Camarón por el Día de Andalucía con un concierto de la Sociedad Filarmónica de San Fernando en la plaza del Rey

Las AMPAS de los centros educativos de San Fernando recogiendo los lotes para los desayunos andaluces / A.S.F.

Un año más, el Ayuntamiento de San Fernando y la Federación Local de Asociaciones de Madres y Padres (Flampa) de San Fernando, con la colaboración de Carrefour Bahía y Bernal Artesanos del Pan, han hecho de los tradicionales lotes de productos destinados a la celebración del Desayuno Andaluz en los centros educativos de la ciudad, con motivo de la celebración del Día de Andalucía.

En total, se han distribuido carritos con productos a 35 Ampas de todos los niveles educativos —tanto de centros públicos como concertados— así como al Ceper María Zambrano, Afanas y Upace, garantizando que toda la comunidad educativa pueda sumarse a esta conmemoración.

Gracias a esta iniciativa, el alumnado isleño disfrutará este miércoles y jueves de su desayuno con motivo del Día de Andalucía, para lo que se han repartido 2.160 litros de leche (entera y sin lactosa), 180 litros de aceite de oliva virgen extra, 72 kilogramos de azúcar, siete kilos de edulcorante —destinado a menores con diabetes—, 108 kilos de cacao sin gluten y 180 piezas de pan sin gluten.

El reparto, compuesto por productos andaluces de máxima calidad, ha tenido en cuenta las posibles intolerancias o patologías del alumnado, garantizando así una celebración inclusiva.

Durante la entrega, la concejala de Educación, Pepa Pacheco, trasladó sus mejores deseos a las AMPAs y agradeció expresamente la colaboración del director de Carrefour Bahía, Juan Moscoso; del responsable de Bernal Artesanos del Pan, Manuel Bernal; y de la presidenta de la Flampa, Luisa Guerrero, encargada de coordinar las necesidades de los distintos centros.

