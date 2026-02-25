Todo preparado para dar miles de desayunos andaluces en los colegios de San Fernando: un clásico del 28F

Un año más, el Ayuntamiento de San Fernando y la Federación Local de Asociaciones de Madres y Padres (Flampa) de San Fernando, con la colaboración de Carrefour Bahía y Bernal Artesanos del Pan, han hecho de los tradicionales lotes de productos destinados a la celebración del Desayuno Andaluz en los centros educativos de la ciudad, con motivo de la celebración del Día de Andalucía.

En total, se han distribuido carritos con productos a 35 Ampas de todos los niveles educativos —tanto de centros públicos como concertados— así como al Ceper María Zambrano, Afanas y Upace, garantizando que toda la comunidad educativa pueda sumarse a esta conmemoración.

Gracias a esta iniciativa, el alumnado isleño disfrutará este miércoles y jueves de su desayuno con motivo del Día de Andalucía, para lo que se han repartido 2.160 litros de leche (entera y sin lactosa), 180 litros de aceite de oliva virgen extra, 72 kilogramos de azúcar, siete kilos de edulcorante —destinado a menores con diabetes—, 108 kilos de cacao sin gluten y 180 piezas de pan sin gluten.

El reparto, compuesto por productos andaluces de máxima calidad, ha tenido en cuenta las posibles intolerancias o patologías del alumnado, garantizando así una celebración inclusiva.

Durante la entrega, la concejala de Educación, Pepa Pacheco, trasladó sus mejores deseos a las AMPAs y agradeció expresamente la colaboración del director de Carrefour Bahía, Juan Moscoso; del responsable de Bernal Artesanos del Pan, Manuel Bernal; y de la presidenta de la Flampa, Luisa Guerrero, encargada de coordinar las necesidades de los distintos centros.