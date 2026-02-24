Homenaje a Camarón por el Día de Andalucía con un concierto de la Sociedad Filarmónica de San Fernando en la plaza del Rey

El Ayuntamiento de San Fernando conmemorará el próximo 28 de febrero el Día de Andalucía que este año adquiere un significado especial al enmarcarse en la celebración del Año dedicado a Camarón de la Isla. La ciudad natal del universal cantaor rendirá así homenaje a una de sus figuras más emblemáticas uniendo su legado al arraigo y la tradición del tejido musical isleño, representado por sus bandas y asociaciones.

Así, el atrio del Ayuntamiento acogerá a las 13.30 horas un concierto muy especial a cargo de la Sociedad Filarmónica de San Fernando, bajo el título Flamenco: homenaje a una leyenda. Se trata de un recital concebido expresamente para esta celebración, con arreglos propios y exclusivos de la formación, que realizará un recorrido por los distintos palos del flamenco y por algunas de las composiciones más representativas vinculadas a la figura de José Monje Cruz, así como de otros artistas que, como él, contribuyeron decisivamente a que el flamenco alcanzara reconocimiento y proyección internacional.

El programa incluirá obras tan emblemáticas como Entre dos aguas, del genial guitarrista Paco de Lucía; La leyenda del tiempo, con producción de Ricardo Pachón; Yo soy gitano, uno de los trabajos más icónicos popularizados por Camarón; y Orobroy, del pianista y compositor David Peña Dorantes, entre otras piezas que forman parte del imaginario colectivo del flamenco contemporáneo.

Acto en la Barriada Andalucía

Antes del concierto, los actos arrancarán a las 9.30 horas con una Diana Floreada a cargo de la Gran Banda Los Sones de Cádiz, que recorrerá las calles de la Barriada Andalucía en una marcha popular por los alrededores, llenando de sones festivos el inicio de la jornada. Este pasacalles simboliza la tradición musical popular y el espíritu participativo que caracteriza la celebración del 28F en la ciudad.

A las 12.00 horas tendrá lugar el acto institucional en la plaza de los Poetas Andaluces, en la Barriada Andalucía, donde se procederá al izado de la bandera de Andalucía. Este acto está organizado por la Asociación de Vecinos “Andalucía” y la Federación de Asociaciones de Vecinos “Isla de León”, con la colaboración del Ayuntamiento de San Fernando.

Cabe destacar que el acto está abierto a toda aquella persona que quiera acudir, donde estará presente una representación de las entidades vecinales, sociales, económicas y culturales de la ciudad. Un encuentro que simboliza la unidad y el compromiso colectivo con los valores andaluces. Posteriormente, la entidad vecinal seguirá celebrando el día con actuaciones musicales y exhibición de academias de baile de la ciudad.