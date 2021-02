El mercadillo del jueves de San Fernando vuelve "para intentar recuperar la normalidad"

Los comerciantes del mercadillo de los jueves vuelven hoy a La Magdalena, tras el levantamiento hace una semana de las restricciones más duras que prohibían la actividad de hostelería y comercio no esencial por la alta incidencia de contagios de covid-19 en la ciudad. "Vuelven para intentar recuperar la normalidad. Va uno a vender por salud mental, por decirlo de alguna forma", reconoce el gerente de la Asociación de Comercio Ambulante del Bajo Guadalquivir, José Ángel Cordero.

El levantamiento de las restricciones también afecta al mercadillo de segunda mano y al mercadillo de San Antonio, recuerda el Ayuntamiento, al que Cordero agradece su gestión. "En otros municipios nos discriminan", se queja sobre el trato dado por otras administraciones locales, "como Cádiz o Conil, o Arcos contra el que los compañeros han presentado un contencioso. Si la entidad tuviera dinero lo presentaríamos en todos los municipios donde consideramos que se ha actuado con irregularidad".

"Nos quejamos por la discriminación, somos un colectivo solidario, no por las medidas que se tengan que aplicar", defiende. Pero deja claro que considera "ilegal" la decisión de no dejar que todos los tenderetes se instalen como se han hecho en otras localidad. Frente a eso, resalta, en San Fernando se buscó la forma de que todos pudieran volver a la actividad. "Buscaron la mejor manera, hicieron la inversión necesaria y pusieron en marcha un control del aforo, ya que solo puede estar al 50% a través de la Policía Local para evitar aglomeraciones, y ampliaron el espacio. Nos han tratado con respeto", describe satisfecho. En cualquier caso, deja claro, la gente está concienciada y no se acumulan en un puesto.

La situación, de todas formas, es muy complicada para el sector, porque "la gente tiene miedo y no sale a comprar", y eso se nota en los mercadillos. El aviso del Ayuntamiento de que podían retornar a La Magdalena se ha recibido con satisfacción para volver a recuperar la actividad, "aunque alguno solo venda para pagarse la gasolina".

En estos meses la bajada de ingresos en considerable y cada comerciantes ha ido sorteando las circunstancias como ha podido, apunta José Ángel Cordero. "Unos lo soportan como pueden y otros si los ingresos caen un 80% pueden solicitar la paralización de la actividad", señala. Por eso, demanda que al comercio ambulante también lleguen las ayudas de las distintas administraciones y Europa. En concreto, plantean que se materialice en la eliminación de la tasa municipal para todo el año 2021. "Lebrija ya lo ha hecho", pone de ejemplo.

La asociación ya ha presentado una petición a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) para que todas las localidades lo apliquen. Tiene, matiza, encaje legal puesto que la Ley de Tasas contempla que estas tienen que ajustarse a las circunstancias económicas, "y la situación de los comerciantes ambulantes hace que no puedan pagar la tasa".